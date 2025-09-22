Language
    दिल्ली में तस्करों और अपराधियों पर लगेगी लगाम, पुलिस ने शुरू किया ये अभियान

    By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:56 PM (IST)

    नए पुलिस कमिश्नर के आने के बाद पूर्वी दिल्ली पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है। ऑपरेशन कवच 10.0 के तहत 36 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने तस्करी आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत 33 मामले दर्ज किए। शराब और नशा तस्करों के साथ जुआ खेलने वालों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान जारी रहेगा।

    आपरेशन कवच चलाकर पुलिस ने तस्करों पर किया प्रहार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। नए पुलिस कमिश्नर के आने के बाद पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हर जिले में पुलिस नए नामों से अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। पूर्वी जिला पुलिस ने तस्करों और सट्टेबाजों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच 10.0 चलाया। 36 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। तस्करी, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में 33 मामले दर्ज किए गए।

    पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि जिले को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने शनिवार और रविवार को विशेष रूप से ऑपरेशन कवच चलाया। 10 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 1206 क्वार्टर शराब बरामद की गई।

    आर्म्स एक्ट के तहत चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 197.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जुआ अधिनियम के तहत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 97 लोगों को खुले में शराब पीते पकड़ा। पुलिस ने 1678 संदिग्धों से पूछताछ की। बिना अनुमति तंबाकू उत्पाद बेचने पर 227 लोगों पर जुर्माना लगाया गया।

    114 घोषित अपराधियों से पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। पुलिस ने पूरे ज़िले में यह अभियान चलाया। गिरफ़्तार आरोपियों और संदिग्धों से गहन पूछताछ की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अभियान जारी रहेगा। पुलिस शराब, नशा तस्करों, सट्टेबाज़ों और अन्य अपराधियों पर नज़र रख रही है। अपराधियों को उनकी सही जगह पहुँचाया जा रहा है।