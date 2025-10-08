पूर्वी दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शाहदरा जिला को खत्म करने की तैयारी

दिल्ली सरकार यमुनापार में प्रशासनिक ढांचे को बदलने की योजना बना रही है जिसमें शाहदरा जिले को खत्म करना शामिल है। प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए जिलों को नगर निगम क्षेत्रों के अनुसार पुनर्गठित किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना और नागरिकों के लिए भ्रम को कम करना है। सरकार ने अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं।

शुजाउद्दीन, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली सरकार प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की योजना बना रही है। यमुनापार में तीन की बजाय दो ज़िलाधिकारी होंगे। 2013 में कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गए शाहदरा ज़िले को समाप्त कर दिया जाएगा। जिले के तीन उप-विभाजनों को उत्तर-पूर्व और पूर्व में विभाजित किया जाएगा। प्रशासनिक ज़िलों की पहचान नगर निगम जोन के आधार पर की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकार ने प्रशासनिक और नगर निगम अधिकारियों से सुझाव मांगते हुए एक मसौदा तैयार किया है। अंतिम रूप दिए जाने के बाद, अगले कुछ महीनों में इस मसौदे को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यमुनापार में तीन प्रशासनिक ज़िले हैं: उत्तर-पूर्व, शाहदरा और पूर्व। दो नगर निगम ज़ोन शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण हैं। प्रशासनिक ज़िलों और नगर निगम ज़ोन के अलग होने से प्रशासनिक कार्य बाधित होते हैं।

क्षेत्र की सीमाओं को लेकर काफ़ी भ्रम है, जिसका खामियाज़ा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासनिक कार्यों में सुधार के लिए, सरकार नगर निगम ज़ोन के समान प्रशासनिक ज़िले बनाने की योजना बना रही है। यह लघु सचिवालय स्थापित करने की दिशा में सरकार का पहला कदम है।

प्रत्येक प्रशासनिक जिले में तीन उप-विभाजन होंगे। सरकार के मसौदे के अनुसार, शाहदरा ज़िले को समाप्त कर दिया जाएगा। नए ज़िले और उप-विभागों को नगर निगम वार्डों और विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार विभाजित किया गया है। यमुनापार में नौ प्रशासनिक उप-विभाग हैं, लेकिन नए मसौदे के अनुसार, इनकी संख्या सात होगी।

शाहदरा जिले के सीमापुरी और शाहदरा उप-विभाग शाहदरा उत्तर क्षेत्र में रहेंगे, जबकि विवेक विहार को शाहदरा उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। कई उप-विभागों के नाम भी बदले जा रहे हैं। शाहदरा, गांधी नगर और कोंडली उप-विभाग बड़े होंगे, और प्रत्येक उप-विभाग तीन विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। नए मसौदे के अनुसार, एक एसडीएम को पता होगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में कितने नगर निगम वार्ड और विधानसभा क्षेत्र आते हैं।

अधिकारी अक्सर यह बहाना बनाते हैं कि वह क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आम आदमी को पता होगा कि उसके वार्ड का एसडीएम कौन है। ... जबकि गांधी नगर आवासीय क्षेत्र और बाजार विवेक विहार डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, विवेक विहार के एसडीएम नंद नगरी शाहदरा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठते हैं। पूर्वी जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय गांधी नगर से पांच मिनट की दूरी पर है, जबकि नंद नगरी शाहदरा जिला आठ किलोमीटर दूर है।

प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है। जिस क्षेत्र के लिए प्रभाग का नाम रखा गया है वह क्षेत्र उस प्रभाग के अंतर्गत नहीं आता है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक गांधी नगर इलाका गांधी नगर डिवीजन के अंतर्गत आएगा।