PHOTOS: अब दिल्ली में होगा पूरे भारत का भ्रमण, 150 कलाकारों ने किया कमाल; यहां दिखेगा 36 राज्यों की संस्कृति और विरासत

दिल्ली के द्वारका टनल रोड पर बनी चित्रकारी भारत की सांस्कृतिक विरासत का अनूठा चित्रण है। चार किलोमीटर लंबी इस सुरंग की दीवारों पर 36 राज्यों की संस्कृति को दर्शाया गया है। 150 कलाकारों ने दो साल में इसे तैयार किया है। एनएचएआई इसे गिनीज बुक में शामिल कराने की योजना बना रहा है। सुरंग में 700 स्तंभ हैं जो भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं।

वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली। अगर आप भारत भ्रमण करना चाहते हैं और देश की सांस्कृतिक विरासत और प्रमुख स्थलों को देखना चाहते हैं, तो अब आपको पूरे देश की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। आप 36 राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को एक ही जगह, यानी दिल्ली में देख सकते हैं। यह जगह है द्वारका टनल रोड।

कापसहेड़ा, धौला कुआं, द्वारका और आईजीआई हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए बनाई गई लगभग चार किलोमीटर लंबी यह सुरंग, ऊंची दीवारों पर बनी चित्रकारी के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को देखने का मौका देती है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले भी इन कलाकृतियों की एक झलक पाने के लिए अपनी गति धीमी कर लेते हैं। 150 कलाकारों द्वारा दो साल की कड़ी मेहनत से बनाई गई इन चित्रकारियों ने दिल्ली में भारत का एक अनूठा चित्रण रचा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित इस द्वारका टनल रोड की दोनों ओर कुल लंबाई 8 किलोमीटर है। इस सुरंग में चित्रकारी के काम में एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष यादव का मुख्य योगदान माना जाता है। यह काम जय कुमार कंपनी के माध्यम से किया गया था।

इस सुरंग की चित्रकारी दुनिया की सबसे बड़ी होने का दावा किया जाता है। एनएचएआई इसे गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कराने के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा है। सुरंग में 700 स्तंभ हैं, जो भारतीय संस्कृति को भी दर्शाते हैं।

सुरंग के केंद्रीय स्तंभों पर खूबसूरती से सजाए गए मंडला डिज़ाइन हैं, जबकि रंगीन छत सुरंग को चमकदार और जीवंत बनाती है। इसमें दुनिया की कुछ सबसे अविश्वसनीय दीवार कलाकृतियाँ हैं। सुरंग के अंदर की कलाकृतियां इन उत्कृष्ट कृतियों से प्रेरित हैं और "भारत भाग्य विधाता" की अवधारणा पर आधारित हैं। पूरे भारत में मौजूद हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विरासत ने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सुरंग के अंदर की दीवार कलाकृतियाँ भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भावना को दर्शाती हैं। 3600 मीटर लंबी दीवार के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले लहराते राष्ट्रीय ध्वज में समाहित हैं। बाईं दीवार 7.5 मीटर ऊँची है और 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि दाईं दीवार शेष 18 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।

सुरंग के प्रवेश द्वार पर रैंप क्षेत्र में गंगा नदी और उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी, नाचते हुए मोर की छवि है। गंगा नदी, उड़ते हुए पक्षी और हमारा राष्ट्रीय बरगद का पेड़ आगंतुकों का स्वागत करते हैं। आइए सभी प्रमुख राज्यों के स्थानों पर एक नजर डालें।

दिल्ली दिल्ली की यात्रा इंडिया गेट से शुरू होती है। यहाँ से, राष्ट्रपति भवन, नई संसद, जंतर-मंतर और लाल किला होते हुए, आप भारत मंडपम और दिल्ली मेट्रो से लोटस टेंपल पहुँचते हैं। कुतुब मीनार भी दूर से दिखाई देती है।

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को विभिन्न भित्तिचित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसकी शुरुआत सारनाथ के अशोक चक्र से होती है। आगंतुक कथक, भव्य ताजमहल, मनमोहक गंगा आरती और अयोध्या के राम मंदिर का आनंद ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश की यात्रा पारंपरिक कथक नृत्य से शुरू होती है, जिसके बाद सारनाथ स्तंभ की स्थापना होती है।

इसके बाद गंगा आरती, वाराणसी के घाट, कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा में होली का उत्सव मनाया जाता है। राम जन्मभूमि मंदिर, ताज महल, बुलंद दरवाजा और रानी लक्ष्मी बाई की मूर्ति और उनका किला भी यहीं स्थित हैं। उत्तराखंड यह कलाकृति उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा नदी के महत्व को दर्शाती है, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आरंभ और अंत में अंकित अशोक चक्र राष्ट्रीय ध्वज को भी पूर्ण करता है। जैसे-जैसे पर्यटक आगे बढ़ेंगे, उन्हें बद्रीनाथ मंदिर की भव्यता और क्षेत्रीय वाद्य यंत्रों का दर्शन होगा।

बार-बार दिखने वाले तीन त्रिकोण तीन प्रमुख गुणों - सत्व, रज और तम - के प्रतीक हैं, जो योग दर्शन के मूल हैं। आगे चलकर, पर्यटक केदारनाथ मंदिर, यमनोत्री, आयुर्वेद की प्रतीक जड़ी-बूटियों से काम करते ऋषि, कांवड़ यात्रा, लक्ष्मण झूला और विभिन्न योग आसन देख सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश पहुंचने पर, पहाड़ और हरे-भरे पेड़, सेब के बागान और टोकरी में सेब इकट्ठा करती एक महिला, हिमाचल का पारंपरिक लोक नृत्य, नाटी, और लोक नृत्यों से युक्त चंबा गेट दिखाई देता है। देवी की पालकी के साथ हिडिम्बा मंदिर भी दिखाई देता है। प्रसिद्ध शिमला चर्च भी दिखाई देता है।

जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर पहुंचने पर सबसे पहले पहाड़ और पेड़ नज़र आते हैं। इसके बाद लाल चौक, जम्मू रघुनाथ मंदिर, माता वैष्णोदेवी यात्रा, पारंपरिक लोक नृत्य और मुबारक मंडी स्थल के साथ-साथ जामा मस्जिद भी देखने को मिलती है।

पंजाब पंजाब पहुंचने पर पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा देखने को मिलता है। प्रसिद्ध स्थलों में जलियाँवाला बाग, किला मुबारक परिसर और महाराजा रणजीत सिंह युद्ध संग्रहालय शामिल हैं। ट्रैक्टर, पंजाब की कृषि और राज्य की खेती के साथ-साथ राज्य के हॉकी, गतका और कबड्डी जैसे खेलों का प्रदर्शन करते हैं, और अटारी-वाघा सीमा भी मौजूद है।

हरियाणा हरियाणा पहुंचने पर कृषि, नारनौल बीरबल की छत्ता, कुरुक्षेत्र, मंदिर में अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण, जल महल, अंबाला कोस मीनार, और राज्य के कुश्ती, मुक्केबाजी और कबड्डी जैसे खेल भी देखने को मिलते हैं। बिहार बिहार का एक अनूठा चरित्र है। बोधगया, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ, बोधि वृक्ष। महाबोधि मंदिर, अशोक स्तंभ, नालंदा महाविहार और कवि शाह सूरी की समाधि, दरभंगा किला और छठ पूजा, ये सभी यहां मनाए जाते हैं। झारखंड आदिवासियों के साथ खड़े बिरसा मुंडा का दृश्य झारखंड की झलक देता है। यहाँ के रजरप्पा मंदिर, सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोयला खदानें, विवेकानंद सरोवर और राष्ट्रीय उद्यान हाथी और बाघ जैसे जानवरों को प्रदर्शित करते हैं। गुजरात गुजरात पहुंचकर, आप स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी, कच्छ मेले की दौड़, पावागढ़ पुरातत्व पार्क, अक्षरधाम मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर, पारंपरिक लोक नृत्य डांडिया रास, गिर राष्ट्रीय उद्यान और साबरमती आश्रम के साथ महात्मा गांधी को देख सकते हैं। राजस्थान राजस्थान के पारंपरिक लोक नृत्य, जयपुर का हवा महल, जयपुर का अजमेरी गेट, आमेर किला, जल महल, कठपुतली शो और महाराणा प्रताप के साथ कुंभलगढ़ किला। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश पहुंचने पर आपको साँची स्तूप, अमरकंटक मंदिर, बेतेश्वर मंदिर, भोपाल झील, भोजेश्वर मंदिर, राजा भोज की मूर्ति, खजुराहो मंदिर, भोपाल का लक्ष्मी नारायण मंदिर और रजवाड़ा, बादल महल द्वार और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे।

यह पेंटिंग अविश्वसनीय रूप से बेहतरीन ढंग से बनाई गई है - हिम चटर्जी इस पेंटिंग को डिज़ाइन करने वाले कला सलाहकार, प्रोफ़ेसर हिम चटर्जी बताते हैं कि भारत सरकार ने उन्हें प्रगति मैदान सुरंग के बाद द्वारका सुरंग की पेंटिंग बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। सरकार इस परियोजना के जरिए पेंटिंग को और बेहतर बनाना चाहती थी।

भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए, इस पेंटिंग को "भारत भाग विधाता" (विश्व के भारत के हिस्से) थीम दी गई थी और हर राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया था। प्रत्येक राज्य को कम से कम 200 मीटर जगह आवंटित की गई है, जहां पेंटिंग के माध्यम से उसके प्रमुख स्थलों, संस्कृति और प्रमुख विशेषताओं को दर्शाया गया है।

इस प्रकार, जब आप पूरी 8 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुज़रेंगे, तो आपको पूरा देश एक ही जगह दिखाई देगा। यह पेंटिंग एक अद्भुत कृति है। स्टील पर पेंटिंग को काटकर हूबहू वैसी ही छवि बनाना चुनौतीपूर्ण था - संदीप तिवारी प्रोफेसर हिम चटर्जी के डिज़ाइन को साकार करने वाले मेगा एडवरटाइजिंग के निदेशक संदीप तिवारी कहते हैं कि स्टील पर पेंटिंग को काटकर कागज़ पर डिजाइन जैसी ही छवि बनाना चुनौतीपूर्ण था।

चुनौती यह भी थी कि दीवार पर किया गया काम बिल्कुल वैसा ही हो जैसा वह कागज़ पर दिखाई देता है। यह काम इतनी बारीकी से किया गया है कि सुरंग से देखकर ही आप अपने सामने मौजूद छवि का अंदाजा लगा सकते हैं।