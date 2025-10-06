Language
    दिल्ली में सोसायटी के बेसमेंट में तेज धमाका, दहल उठा पूरा इलाका और फर्श पर आई दरारें

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:20 AM (IST)

    दिल्ली के द्वारका सेक्टर-16 बी में एक सोसायटी के बेसमेंट में तेज धमाका हुआ जिससे कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। माना जा रहा है कि यह धमाका गैस पाइपलाइन फटने के कारण हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। धमाके के कारण बेसमेंट के फर्श पर दरारें आ गई हैं।

    दिल्ली में द्वारका सेक्टर-16 बी स्थित एक सोसायटी की बेसमेंट में तेज धमाका हुआ है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में द्वारका सेक्टर-16 बी स्थित एक सोसायटी की बेसमेंट में तेज धमाका हुआ। बताया गया कि अंदर ही पानी की पाइपलाइन फट गई है।

    जानकारी के अनुसार, कुछ वाहनों को भी नुकसान हुआ है। वहीं, घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची। माना जा रहा है कि धमाका संभवतः किसी गैस पाइपलाइन के फटने के कारण हुआ है। फर्श पर भी दरार आ गई है।

