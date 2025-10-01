दशहरा पर दिल्ली में रहेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेगी फोर्स और CCTV से होगी निगरानी

वहीं, रामलीला समितियों को कहा गया है कि जहां पर पुतले जले, वहां पर एक घेरा बनाना है। ताकि कोई आम व्यक्ति दहन के वक्त पुतले के पास नहीं जाए। पुलिस को लगेगा भीड़ अधिक हो रही है, हादसा हो सकता है तो दशहरा उत्सव में लोगों का प्रवेश बंद कर देगी।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में दो अक्टूबर को दशहरा के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रणनीति बनाई है।

शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने कहा कि दशहरा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंध की हुई है। पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल की टीम भी तैनात रहेगी। ड्रोन से आसमान से निगरानी की जाएगी। रामलीला स्थलों पर जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस नियंत्रण कक्ष से निगरानी कर रही है। पीसीआर भी स्थलों पर तैनात रहेगी। दशहरा उत्सव में भीड़ जुटेगी। ऐसे में लीला स्थल तक किसी को वाहन नहीं ले जाने दिया जाएगा। लोग अपने वाहनों को दूर खड़ा करें।