    देशभर में दशहरा आज, दिल्ली में पहलगाम आतंकियों के पुतले का होगा दहन; PM मोदी समेत फिल्मी हस्तियां भी होंगे मौजूद

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:40 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। रामलीला आयोजनों में आतंकवाद का पुतला जलाकर शहीदों को याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री यमुनापार में दशहरा मनाएंगे राष्ट्रपति लालकिला मैदान में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देंगी और बॉबी देओल भी रामलीला में शामिल होंगे।

    इस बार दिल्ली-एनसीआर में विजयादशमी का पर्व धूमधाम और भावनाओं के साथ मनाया जा रहा है।

    जागरण टीम, नई दिल्ली। इस बार दिल्ली-एनसीआर में विजयादशमी का पर्व धूमधाम और भावनाओं के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्योहार 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद 26 पर्यटकों को श्रद्धांजलि के साथ और खास होगा।

    जलाया जाएगा आतंकवाद का पुतला

    रामलीला आयोजनों में आतंकवाद का पुतला जलाकर शहीदों को याद किया जाएगा। इस बार उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यमुनापार में दशहरा मनाएंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और अभिनेता बॉबी देओल भी विभिन्न समारोहों में शामिल होंगे।

    यमुनापार में पीएम मोदी का ऐतिहासिक दौरा

    आईपी एक्सटेंशन की श्रीरामलीला कमेटी में 72 फीट का रावण, 66 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाद का पुतला तैयार है। फरुखनगर के कारीगर मोहम्मद आजम की टीम ने इन्हें बनाया। पीएम के दौरे से स्थानीय लोग उत्साहित हैं।

    राष्ट्रपति का संदेश

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लालकिला मैदान के माधव दास पार्क में श्रीधार्मिक लीला में तीर चलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देंगी। उनके साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना होंगे।

    बॉबी देओल की उपस्थिति

    लवकुश रामलीला में बॉबी देओल तीर चलाएंगे। यहां 100 फीट का रावण, 90 फीट का कुंभकर्ण और 80 फीट का मेघनाद का पुतला है, जो नाभि से अमृत, खून के आंसू और रंग-बिरंगी मालाओं के साथ आकर्षक होगा।

    विवेक विहार में 80 फीट का रावण, शास्त्री पार्क में 65 फीट का 10 सिर वाला रावण और सीबीडी ग्राउंड में 70 फीट का रावण तैयार है। ट्रांसपोर्टर एथनोल, पैनिक बटन और भ्रष्टाचार के पुतले जलाएंगे। हरित पटाखों की अनुमति न मिलने पर डिजिटल साउंड का उपयोग होगा।