माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी से दिल्ली हवाई अड्डे पर भी सेवाएं प्रभावित; Airport ने किया ये पोस्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में अचानक आई गड़बड़ी (Microsoft server Down) के कारण पूरी दुनिया अभी तकनीकी समस्याओं से जूझती हुई दिखाई दे रही है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर (Microsoft Server Outage) छप होने से दुनियाभर की एयरलाइंस प्रभावित हुई है।

इसी के मद्देनजर दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि "वैश्विक आईटी मुद्दे के कारण, दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हुईं। हम अपने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए अपने सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।"

Due to the global IT issue, some of the services at the Delhi Airport were temporarily impacted.