DU में प्रवेश का अब भी मौका, माप अप राउंड का आज आखिरी दिन; 9194 सीटों पर होना है नामांकन

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले के लिए स्पॉट माप-अप राउंड का आज अंतिम दिन है। प्रयासों के बावजूद बड़ी संख्या में सीटें अभी भी खाली हैं। माप-अप राउंड-एक के बाद 9194 सीटें रिक्त थीं जिन्हें भरने के लिए 12210 पंजीकरण प्राप्त हुए। प्रवेश प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू हुई थी और आज समाप्त हो रही है जिसमें उम्मीदवार की उपस्थिति अनिवार्य है।

माप अप राउंड-एक के बाद कुल 9194 सीटें रिक्त रह गई थीं। इनमें सामान्य श्रेणी की 1439, ओबीसी की 2136, एससी की 1092, एसटी की 1528, ईडब्ल्यूएस की 1248, दिव्यांग श्रेणी की 1263, सिख वर्ग की 246 और क्रिश्चियन वर्ग की 242 सीटें शामिल हैं।

इन सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय को 12,210 पंजीकरण प्राप्त हुए थे। उम्मीदवारों को उनकी प्राथमिकता, योग्यता और पात्रता के आधार पर शॉर्टलिस्ट कर प्रवेश के लिए बुलाया गया। प्रवेश की प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू हुई थी और अब 29 सितंबर को समाप्त हो रही है।