DU Murder Case: मीडिया से बात कर रो पड़े निखिल के पिता, कॉलेज में झगड़े के बाद आरोपित ने चाकू मार की थी हत्या

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। डीयू में रविवार को एक लड़की के चक्कर में छात्र आसपास में भिड़ गए। इसी दौरान शख्स ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें निखिल नाम के छात्र की मौत हो गई।

अपने बेटे के खो चुके पिता संजय मीडिया से अपनी पीड़ा व्यक्त करते वक्त फफक फफक कर रो पड़े। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा ट्वीट किए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि निखिल के पिता संजय मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान वह अपने बेटे निखिल को याद कर फफक फफक कर रो पड़े।

यहां देखें वीडियो

#WATCH | Delhi: Sanjay, father of student Nikhil, who was stabbed to death yesterday in Delhi University's South Campus by few assailants, breaks down while speaking to media pic.twitter.com/brc83BKyd3 — ANI (@ANI) June 19, 2023

इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों की पहचान 19 वर्षीय राहुल पुत्र चंदर निवासी बिंदापुर का रहने वाले जो बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर का छात्र है। वहीं, दूसरा आरोपित हारुन हैं, जिसको कल गिरफ्तार कर लिया था। हारुन राहुल का दोस्त है और स्कूल ड्रॉपआउट है और एक टी-शर्ट बनाने की फैक्ट्री में जॉब करता है।

#WATCH | Student stabbed to death in Delhi University's South Campus | Manoj C, DCP South West Delhi says, "...When Police reached there, it was found that the victim is Nikhil Chauhan - a first year student of the School of Open Learning. Further investigation revealed that a… pic.twitter.com/oAgZLEr222— ANI (@ANI) June 19, 2023