    DU रोजगार मेले में 40 कंपनियों में चयन के लिए पांच हजार छात्रों के आवेदन, आठ अक्टूबर को होगा आयोजित

    By uday jagtap Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:25 AM (IST)

    दिल्ली विश्वविद्यालय का सेंट्रल प्लेसमेंट सेल 8 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन करेगा जिसमें 40 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। इस रोजगार मेले में स्नातक स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। छात्रों को नौकरी के साथ इंटर्नशिप के अवसर भी मिलेंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि तक पांच हजार से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है।

    डीयू रोजगार मेले में 40 कंपनियां में चयन के लिए पांच हजार छात्रों के आवेदन

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के छात्रों के लिए करियर के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय का सेंट्रल प्लेसमेंट सेल आठ अक्टूबर को एक बड़े रोजगार एवं इंटर्नशिप मेले का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन डीयू स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपरपज हाल में होगा, जिसमें देश की 40 से अधिक नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी।

    डीयू सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की प्रभारी प्रो. हेना सिंह ने बताया कि इस प्लेसमेंट ड्राइव को लेकर छात्रों में खासा उत्साह है। रविवार को पंजीकरण की अंतिम तिथि तक पांच हजार से अधिक छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया है।

    रोजगार मेले में आइटी, हास्पिटैलिटी, स्टार्टअप और सर्विस सेक्टर की कई कंपनियां भाग लेंगी। कुछ कंपनियां मौके पर साक्षात्कार लेंगी, जबकि कुछ आनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेंगी। इस मेले में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं।

    साथ ही, वे छात्र जो पहले ही डीयू से स्नातक कर चुके हैं, उन्हें भी इसमें अवसर मिलेगा, लेकिन उनका पंजीकरण करना जरूरी है। इस रोजगार मेले के माध्यम से छात्रों को न केवल नौकरियों बल्कि इंटर्नशिप के भी अवसर मिलेंगे।

    विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह पहल छात्रों को उद्योग जगत से जोड़ने और उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित होगी।