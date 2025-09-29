DU के छात्रों के लिए खुशखबरी, 332 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा नया हॉस्टल

दिल्ली विश्वविद्यालय के मुखर्जी नगर स्थित ढाका कॉम्प्लेक्स में छात्रावास-सह-आवासीय ब्लॉक का भूमिपूजन हुआ। कुलपति प्रो. योगेश सिंह मुख्य अतिथि थे। 332.83 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस छात्रावास में 1436 छात्रों के लिए आवास की व्यवस्था होगी। भवन 29445 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनेगा जिसमें भूतल के अलावा नौ मंजिलें होंगी। लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए 718-718 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के प्रतिष्ठित संस्थान मुखर्जी नगर स्थित ढाका कॉम्प्लेक्स में बनने वाले छात्रावास-सह-आवासीय ब्लॉक का सोमवार को भूमिपूजन समारोह हुआ। डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह मुख्य अतिथि और एनबीसीसी (राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड) के सीएमडी के.पी. महादेवस्वामी विशिष्ट अतिथि थे।

कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि इस अत्याधुनिक छात्रावास के निर्माण से डीयू के छात्रों को आधुनिक आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। 332.83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में 1,436 छात्रों के लिए आवास की व्यवस्था होगी। 29,445 वर्ग मीटर के भूखंड पर निर्मित इस भवन की कुल ऊंचाई 35 मीटर होगी, जिसमें भूतल के अलावा नौ मंजिलें होंगी।