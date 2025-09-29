DU ने एनसीवेब की खाली सीटों को भरने के लिए स्पेशल कट-ऑफ जारी, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन
दिल्ली विश्वविद्यालय के एनसीवेब ने स्नातक पाठ्यक्रमों में बची सीटों के लिए दूसरी विशेष कटऑफ जारी की है। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छात्राएं एनसीवेब पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। प्रवेश 12वीं के अंकों पर आधारित होंगे। बीकॉम में सामान्य वर्ग के लिए 40-50 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 35-50 अंक की सीमा है। बीए पाठ्यक्रमों में भी कटऑफ कम हुई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीवेब) ने स्नातक पाठ्यक्रमों में बची हुई सीटों को भरने के लिए दूसरी विशेष कटऑफ जारी की है, जिससे शुरुआती पंजीकरण प्रक्रिया से चूकी छात्राओं को राहत मिली है।
जहां पांच सामान्य कटऑफ और एक विशेष कटऑफ के माध्यम से प्रवेश पूरे हो चुके हैं, वहीं बोर्ड ने बची हुई सीटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस नई पहल के साथ शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है।
छात्राएँ 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एनसीवेब के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करके प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। प्रवेश केवल उनके 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दिए जाएँगे, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी।
सामान्य श्रेणी में बी.कॉम पाठ्यक्रम के लिए डीयू के 26 कॉलेजों में स्थापित 19 एनसीवेब केंद्रों में अभी भी सीटें उपलब्ध हैं। इस विशेष कटऑफ के तहत, सामान्य श्रेणी में 40% से 50% (और उससे अधिक) अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं प्रवेश ले सकती हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 35% से 50% के बीच रखी गई है। बीए पाठ्यक्रमों के विभिन्न संयोजनों में भी कट-ऑफ में कमी आई है।
उदाहरण के लिए, बीए (राजनीति विज्ञान इतिहास) में केवल छह कॉलेजों में सीमित सीटें बची हैं, इसलिए यहाँ कट-ऑफ में कोई कमी नहीं की गई है और इसे 40% से 50% के बीच रखा गया है। जबकि, बीए (अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान) जैसे लोकप्रिय संयोजन में 15 कॉलेजों में दाखिले का अवसर उपलब्ध है।
