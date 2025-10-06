Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    DU में प्रवेश प्रक्रिया पूरी, 7,500 सीटें खाली; आगे क्या होगा?

    By uday jagtap Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:33 PM (IST)

    दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो गई है। फिजिकल मोड के बाद भी 7500 से अधिक सीटें खाली रह गईं। छात्रों का रुझान पारंपरिक पाठ्यक्रमों से हटकर करियर-उन्मुख विषयों की ओर बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय अब खाली सीटों की समीक्षा करेगा और देखेगा कि किन पाठ्यक्रमों में रुचि कम हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो गई है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है। ऑन-द-स्पॉट फिल-अप राउंड (फिजिकल मोड) के बाद भी 7,500 से अधिक सीटें खाली रह गईं, जिससे संकेत मिलता है कि छात्रों की प्राथमिकताएँ पारंपरिक पाठ्यक्रमों से हटकर व्यावहारिक और करियर-उन्मुख विषयों की ओर बढ़ रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीयू ने लगभग चार राउंड के बाद फिल-अप राउंड शुरू किया, लेकिन तब भी केवल 300 सीटें ही भरीं। इसके बाद, कार्यकारी परिषद की बैठक में चर्चा के बाद, ऑन-द-स्पॉट फिल-अप राउंड शुरू किया गया, लेकिन यह भी असफल रहा और केवल लगभग 1,500 सीटें ही भरीं।

    ऑन-द-स्पॉट फिल-अप राउंड से पहले, विभिन्न कॉलेजों में स्नातक स्तर पर कुल 9,194 सीटें खाली रह गई थीं। इनमें सामान्य श्रेणी में 1,439 सीटें, ओबीसी श्रेणी में 2,136, एससी श्रेणी में 1,092, एसटी श्रेणी में 1,528, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 1,248, दिव्यांग श्रेणी में 1,263, सिख श्रेणी में 246 और ईसाई श्रेणी में 242 सीटें शामिल थीं। इन खाली सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय ने मौके पर ही दाखिले का दौर चलाया।

    डीयू को इस प्रक्रिया के लिए 12,210 नए पंजीकरण प्राप्त हुए। दाखिले 23 सितंबर से शुरू हुए और 29 सितंबर की रात तक चले। लगभग 1,600 सीटें भर गईं। अधिकांश सीटें भाषा और विज्ञान पाठ्यक्रमों में खाली रहीं।

    डीयू प्रवेश शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि खाली सीटों की विश्वविद्यालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी और यह समझने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा कि किन पाठ्यक्रमों में रुचि कम हो रही है।

    भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रो. पंकज गर्ग ने कहा कि मापन दौर को थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए था। हालांकि, भाषा विषयों को भरा जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाएं प्राथमिकता में हैं। उन्होंने आगे कहा कि विज्ञान विषयों को नए सिरे से डिज़ाइन करने की आवश्यकता है।

    छात्रों को प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनमें नए संयोजन जोड़े जाने चाहिए। सिर्फ़ भाषा विषय ही नहीं, परिसर के बाहर के कॉलेजों में सभी विषयों में सीटें खाली रहती हैं, और उन्हें भरने के लिए एक नई नीति की आवश्यकता है।