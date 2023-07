Delhi Flood: यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एक्जिट बंद, यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद लिया फैसला

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Flood: दिल्ली में लगातार तार बढ़ रहे यमुना के जलस्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई अलर्ट जारी किए हैं। साथ ही पुलिस ने कई रूट्स को डायवर्ट करते हुए कमर्शियल वाहनों के दिल्ली में एंट्री को लेकर भी एडवाइजरी जारी ही।

इसी बीच यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण डीएमआरसी ने यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हालांकि, इंटरचेंज सुविधा अभी भी उपलब्ध है और ब्लू लाइन पर सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।

Station Update

Kindly plan your journey accordingly.— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) July 13, 2023