नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जंतर-मंतर पर बैठे पहलवानों की बुधवार देर रात दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों के साथ झड़प होने का मामला सामने आया। पहलवानों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने नशे की हालत में धरनास्थल पर पहुंचकर महिला पहलवानों पर अभद्र टिप्पणी की।

VIDEO | Scuffle continues between protesting wrestlers and cops at Jantar Mantar in Delhi. pic.twitter.com/NQ6gdFXrg5