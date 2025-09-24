सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से कूदी युवती, एंगल से अटकने बाद सड़क पर गिरी; हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से मंगलवार सुबह एक युवती ने छलांग लगा दी। इलाज के लिए तुरंत लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

हालांकि, अभी तक युवती के मेट्रो स्टेशन से कूदने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घायल युवती की पहचान हर्षिता के रूप में हुई है।

मेट्रो पुलिस स्वजनों से पूछताछ कर रही है। उपायुक्त कुशल पाल सिंह के मुताबिक मंगलवार सुबह लगभग 11:42 बजे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से एक युवती के कूदने की पीसीआर मिली थी।

घायल महिला को पीसीआर वैन की मदद से तुरंत लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

चश्मदीदों ने बताया कि वे आधार कार्ड केंद्र के सामने लाइन में खड़े थे। तभी उन्होंने किसी के कूदने की आवाज सुनी। देखा तो एक युवती ने मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म से छलांग लगाई थी।

वह पहले नीचे लगे एंगल में फंसी और फिर नीचे गिर घायल हो गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। तब महिला को पीसीआर की मदद से लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया।