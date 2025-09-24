Language
    सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से कूदी युवती, एंगल से अटकने बाद सड़क पर गिरी; हालत नाजुक

    By mohammed saqib Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:19 AM (IST)

    दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एक युवती ने सुबह छलांग लगा दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती की पहचान हर्षिता के रूप में हुई। उसे तुरंत लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

    सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से कूदी युवती। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से मंगलवार सुबह एक युवती ने छलांग लगा दी। इलाज के लिए तुरंत लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

    हालांकि, अभी तक युवती के मेट्रो स्टेशन से कूदने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घायल युवती की पहचान हर्षिता के रूप में हुई है।

    मेट्रो पुलिस स्वजनों से पूछताछ कर रही है। उपायुक्त कुशल पाल सिंह के मुताबिक मंगलवार सुबह लगभग 11:42 बजे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से एक युवती के कूदने की पीसीआर मिली थी।

    घायल महिला को पीसीआर वैन की मदद से तुरंत लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

    चश्मदीदों ने बताया कि वे आधार कार्ड केंद्र के सामने लाइन में खड़े थे। तभी उन्होंने किसी के कूदने की आवाज सुनी। देखा तो एक युवती ने मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म से छलांग लगाई थी।

    वह पहले नीचे लगे एंगल में फंसी और फिर नीचे गिर घायल हो गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। तब महिला को पीसीआर की मदद से लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    मेट्रो पुलिस ने चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है।

