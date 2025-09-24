सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से कूदी युवती, एंगल से अटकने बाद सड़क पर गिरी; हालत नाजुक
दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एक युवती ने सुबह छलांग लगा दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती की पहचान हर्षिता के रूप में हुई। उसे तुरंत लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से मंगलवार सुबह एक युवती ने छलांग लगा दी। इलाज के लिए तुरंत लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
हालांकि, अभी तक युवती के मेट्रो स्टेशन से कूदने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घायल युवती की पहचान हर्षिता के रूप में हुई है।
मेट्रो पुलिस स्वजनों से पूछताछ कर रही है।
