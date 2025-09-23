Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Weather: दिल्ली में फिलहाल तपाएगी गर्मी, IMD ने बताया कब विदा लेगा मौसम

    By sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:34 PM (IST)

    दिल्ली से मानसून जल्द विदा हो जाएगा पर इस महीने मौसम में बदलाव की उम्मीद नहीं है। आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी तापमान में गिरावट नहीं होगी। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है मंगलवार को दिल्ली का AQI 126 दर्ज किया गया जो मध्यम श्रेणी में आता है। अक्टूबर में मौसम बदलने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मौसम में बदलाव इस माह नहीं, बनी रहेगी गर्मी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मानसून भले ही एक-दो दिन में दिल्ली से विदा हो जाए, लेकिन कम से कम इस महीने मौसम में बदलाव की उम्मीद नहीं है। महीने के अंत तक आसमान रोजाना साफ रहेगा, तेज धूप खिली रहेगी और तापमान में कोई गिरावट नहीं आएगी। मौसम में बदलाव की उम्मीद अक्टूबर में ही की जा सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री ज़्यादा था, जबकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम था। आर्द्रता का स्तर 86 से 37 प्रतिशत के बीच रहा। बारिश नहीं हुई।

    मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को आसमान साफ़ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 और 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

    दूसरी ओर, मानसून के नजदीक आने के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का AQI 126 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता का यह स्तर "मध्यम" माना जाता है। फिलहाल इसके इसी श्रेणी में बने रहने की संभावना है।