Delhi Weather: दिल्ली में फिलहाल तपाएगी गर्मी, IMD ने बताया कब विदा लेगा मौसम

दिल्ली से मानसून जल्द विदा हो जाएगा पर इस महीने मौसम में बदलाव की उम्मीद नहीं है। आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी तापमान में गिरावट नहीं होगी। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है मंगलवार को दिल्ली का AQI 126 दर्ज किया गया जो मध्यम श्रेणी में आता है। अक्टूबर में मौसम बदलने की उम्मीद है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मानसून भले ही एक-दो दिन में दिल्ली से विदा हो जाए, लेकिन कम से कम इस महीने मौसम में बदलाव की उम्मीद नहीं है। महीने के अंत तक आसमान रोजाना साफ रहेगा, तेज धूप खिली रहेगी और तापमान में कोई गिरावट नहीं आएगी। मौसम में बदलाव की उम्मीद अक्टूबर में ही की जा सकती है।

मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री ज़्यादा था, जबकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम था। आर्द्रता का स्तर 86 से 37 प्रतिशत के बीच रहा। बारिश नहीं हुई।