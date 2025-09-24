Delhi Weather: दिल्ली में मानसून की समय से पहले विदाई, IMD ने जारी किया चौंकाने वाला मौसम अपडेट

इस साल दिल्ली में मानसून दो दिन की देरी से आया और एक दिन पहले चला गया। मौसम विभाग ने इसकी घोषणा की। इस मानसून सीजन में दिल्ली में सामान्य से 41% ज्यादा बारिश हुई। सफदरजंग मौसम केंद्र ने जून जुलाई अगस्त और सितंबर में औसत से अधिक बारिश दर्ज की। इस साल दिल्ली में कुल 902.6 मिमी बारिश हुई। मध्य दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश हुई।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इस साल दिल्ली में दो दिन देरी से पहुंचा मानसून एक दिन पहले ही विदा हो गया। हालाँकि मानसून की वापसी की तारीख 25 सितंबर है, लेकिन मौसम विभाग ने बुधवार को एक दिन पहले ही इसकी घोषणा कर दी। इस साल, यह 27 जून के बजाय 29 जून को दिल्ली पहुँचा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2002 में पिछली बार दिल्ली से मानसून 20 सितंबर को विदा हुआ था। 2024 में, यह 2 अक्टूबर को विदा हुआ। समय से पहले वापसी के बावजूद, इस साल दिल्ली में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई।

दिल्ली में इस साल बारिश के आंकड़े इस मानसून सीज़न में, दिल्ली में 41 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। सफदरजंग मौसम केंद्र ने मानसून के सभी चार महीनों: जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में औसत से अधिक बारिश दर्ज की, जो एक दुर्लभ घटना है। इस साल, दिल्ली में कुल 902.6 मिमी बारिश हुई, जबकि मौसमी औसत 640.4 मिमी है।

पिछले साल, दिल्ली में 1029.9 मिमी बारिश हुई थी, जो अब तक की सातवीं सबसे ज़्यादा मानसूनी बारिश थी। 2010 के बाद से, दिल्ली में चार बार चार अंकों में बारिश दर्ज की गई है। इनमें से, 2021 सबसे ज़्यादा बारिश वाला साल रहा, जहाँ 1176.4 मिमी बारिश हुई। सबसे कम बारिश 2014 में हुई थी, जब केवल 307.8 मिमी बारिश दर्ज की गई थी।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि मई से लगातार बारिश के साथ, दिल्ली इस साल वार्षिक वर्षा के 1,000 मिमी के आंकड़े को पहले ही पार कर चुकी है। अकेले सितंबर में 136.1 मिमी बारिश हुई, जो मासिक सामान्य 123.5 मिमी से अधिक है। मई में भी सामान्य 30.7 मिमी की तुलना में 186.4 मिमी बारिश हुई।