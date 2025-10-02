Delhi Weather: दशहरे पर अचानक बदलेगा दिल्ली का मौसम, बारिश को लेकर IMD ने दिया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली में दशहरे पर मौसम बदलने का अनुमान है बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि शुक्रवार से रविवार तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद फिर बारिश की संभावना है। बुधवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है और नियंत्रण में बनी हुई है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच गुरुवार को दशहरे पर दिल्ली में मौसम में बदलाव की संभावना है। दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान है। दोपहर या शाम को गरज, बिजली और हल्की बारिश की भी संभावना है।

हालांकि, शुक्रवार से रविवार तक तीन दिन मौसम शुष्क रहेगा और गर्मी लौटेगी। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को मौसम फिर बदलेगा। तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अनुमान है। इस बीच, बुधवार को बादलों की लुका-छिपी चलती रही, लेकिन धूप खिली रही। दिन भर बारिश नहीं हुई। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।