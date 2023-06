Delhi Weather Today: दिल्ली-NCR में बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम का मिजाज, जलभराव से परेशान लोग

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली-NCR में मानसून सक्रिय होने के बाद लगातार बारिश हो रही है। शुक्रवार सुबह हुई बारिश से राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाके का मौसम खुशनुमा हो गया है।

मौसम विभाग ने शुक्रवार के मौसम का हाल बताते हुए कहा कि शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तापमान में गिरावट होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी बादल छाए रहेंगे। अधिकतम न्यूनतम तापमान क्रमश: 36 और 25 डिग्री रह सकता है। कहीं-कहीं हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होने का अनुमान है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने शहर में 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है।

#WATCH | Delhi wakes up to rain lashing several parts of the city

