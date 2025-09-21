Delhi Weather: तेज धूप और गर्मी अभी ऐसे ही करेगी परेशान, मौसम विभाग ने प्रदूषण को लेकर किया बड़ा खुलासा

दिल्ली में अगले हफ्ते मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी। तापमान में गिरावट के लिए आर्द्रता का कम होना जरूरी है। रविवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और दिल्ली का AQI 127 दर्ज किया गया।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अगले सप्ताह दिल्ली के मौसम में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। आसमान साफ ​​रहेगा और लगभग रोजाना तेज धूप खिलेगी। नतीजतन, गर्मी से तुरंत राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आर्द्रता कम होने पर ही तापमान में गिरावट आएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। आर्द्रता का स्तर 89 से 51 प्रतिशत के बीच रहा। बारिश नहीं हुई।