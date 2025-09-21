Language
    Delhi Weather: तेज धूप और गर्मी अभी ऐसे ही करेगी परेशान, मौसम विभाग ने प्रदूषण को लेकर किया बड़ा खुलासा

    By sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:51 PM (IST)

    दिल्ली में अगले हफ्ते मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी। तापमान में गिरावट के लिए आर्द्रता का कम होना जरूरी है। रविवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और दिल्ली का AQI 127 दर्ज किया गया।

    दिल्ली में अगले हफ्ते मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। जागरण

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अगले सप्ताह दिल्ली के मौसम में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। आसमान साफ ​​रहेगा और लगभग रोजाना तेज धूप खिलेगी। नतीजतन, गर्मी से तुरंत राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आर्द्रता कम होने पर ही तापमान में गिरावट आएगी।

    रविवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। आर्द्रता का स्तर 89 से 51 प्रतिशत के बीच रहा। बारिश नहीं हुई।

    मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को आसमान साफ ​​रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 और 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

    दूसरी ओर, मानसून के मौसम में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को दिल्ली का AQI 127 दर्ज किया गया, जिसे "मध्यम" माना जाता है।