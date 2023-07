Delhi Weather Forecast: उमस से बेहाल दिल्लीवासियों के लिए राहत की खबर, आज होगी झमाझम बारिश; गिरेगा तापमान

Delhi Weather Forecast मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को दिल्ली में सुबह से ही धूप खिल गई थी जो दिन चढ़ने के साथ और तीखी होती गई। तापमान में वृद्धि से लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास हुआ। दोपहर तक दिल्ली में लोग पसीना पोंछते नजर आए।

Delhi Weather Forecast: उमस से बेहाल दिल्लीवासियों के लिए राहत की खबर, आज होगी बारिश

नई दिल्ली। Delhi Weather Forecast : कई दिन से बनी हुई उमस भरी गर्मी के बीच राजधानी के कुछ हिस्सों में मंगलवार को तेज हवा के साथ बरसात हुई। जहां बरसात हुई वहां गर्मी की चुभन कम हुई और जहां पर नहीं हुई वहां उमस ने बेहाल किया। बारिश का येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को दिल्ली में सुबह से ही धूप खिल गई थी, जो दिन चढ़ने के साथ और तीखी होती गई। तापमान में वृद्धि से लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास हुआ। दोपहर तक दिल्ली में लोग पसीना पोंछते नजर आए। दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। दिल्ली के कई हिस्सों में घने बादल छा गए और कहीं कहीं पर तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान काफी जगह बूंदाबांदी ही होकर रह गई। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 37.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है। यहां पर हवा में नमी का स्तर 80 से 66 प्रतिशत तक रहा। आठ किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा आयानगर में सबसे ज्यादा 24.2 मिमी, पालम ने 13.6 मिमी और सफदरजंग में 0.2 मिलीमीटर बरसात रिकार्ड की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके लिए विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बुधवार को अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की गति छह से आठ किमी प्रति घंटे तक रह सकती है। दिल्ली की हवा चल रही साफ मौसम की मेहरबानी से राजधानी की हवा लगातार साफ बनी हुई है। मंगलवार को भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 144 रहा। इस स्तर की हवा को "मध्यम" श्रेणी में रखा जाता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी वायु गुणवत्ता का स्तर इसके आसपास ही बना रहेगा।

Edited By: Abhishek Tiwari