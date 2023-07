Delhi Wall Collapsed: झमाझम बारिश के चलते वेटरनरी हॉस्पिटल की दीवार ढही, मलबे में दबने से एक महिला की मौत

तेज बारिश के चलते दिल्ली के सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटल की दीवार ढह गई है। दीवार के धराशायी होने से मलबे में एक महिला और एक नाबालिग लड़की दब गई। मलबे में दबने से महिला की जान चली गई। यह हादसा सेंट स्टीफंस अस्पताल के समीप एक वेटरनरी अस्पताल में घटा है। जानकारी के मुतबिक अस्पताल के कैंपस के पीछे की दीवार गिरी है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नई दिल्ली गत दो दिनों से हो रही वर्षा के कारण दिल्ली में लगातार हादसे हो रहे हैं। शनिवार को फ्लैट का हिस्सा गिरने से एक महिला की मौत हुई थी। रविवार को अस्पताल की दीवार गिरने से एक और महिला की मौत हो गई। उत्तरी जिले के सब्जी मंडी थाना क्षेत्र में सेंट स्टीफंस अस्पताल में बने पशु चिकित्सा अस्पताल परिसर में पीछे की तरफ का दीवार का एक हिस्सा गिर गया। इसके चपेट में महिला आई। हादसे के दौरान महिला रेलवे लाइन से सटे खाली प्लाट में शौच के लिए गई थी। हादसे में एक बच्चे को भी हल्की चोटे आई हैं। डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि घटना से संबंधित काल शाम 5:7 मिनट पर मिली। मृतका की पहचान हरियाणा के सोनीपत जिले की रहने वाली प्रीति के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी शव गृह में सुरक्षित रखवाया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अस्पताल की दीवार जर्जर थी। मामले में फिलहाल अज्ञात के खिलाफ लापरवाही से हुई मौत की धारा में रिपोर्ट दर्ज किया गया है। 13 जगहों पर हुए हादसे रविवार को दिल्ली में 13 जगहों पर इमारत गिरने की कॉल दिल्ली अग्निशमन विभाग को मिली। इसमें चार लोगों को बचाया गया। जबकि एक दो की मौत हुई। वहीं गत शनिवार को 14 जगहों पर इमारत गिरने से संबंधित काल अग्निशमन विभाग को मिली थी, इसमें एक की मौत और 30 लोगों को बचाया गया। समाप्त धनंजय मिश्रा

