दिल्ली के जाफराबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, चार लोग घायल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सोमवार देर रात अज्ञात लोगों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार करीब रात नौ बजे जाफराबाद थाने में फायरिंग की सूचना मिली। मौके पर जाकर पता चला की घायलों को इलाज के लिए जेपीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Delhi | 4 people injured in a firing incident by unidentified people in Jaffrabad area. The police are investigating the matter

The victim's mother Shayra Banu said, "My two sons were shot. They had no fight with anyone. I didn't see anyone else." (05.06) pic.twitter.com/xU9GtqvEeR