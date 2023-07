Delhi Traffic Update: घर निकलने से पहले जान लें नई ट्रैफिक एडवाइजरी, अभी कौन सा रास्ता बंद और कौन है खुला

Delhi Traffic Update दिल्ली में आइ बाढ़ के कारण यमुना से सटे इलाके में रहने वाले लोगों का जन जीवन अभी तक प्रभावित कर रखा है। कई इलाकों में सड़कों पर जमा पानी अब तक नहीं निकल पाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना पड़ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर जैसे-जैसे नीचे आ रहा है वैसे- वैसे सड़कों पर जमा पानी भी हटता जा रहा है।

Delhi Traffic Update: कुछ सड़कों को आवाजाही के लिए खोला गया तो कुछ अभी भी हैं बंद

Your browser does not support the audio element.

HighLights दिल्ली: ITO विकास मार्ग से छठे दिन निकाला गया बाढ़ का पानी, हजारों लोगों को मिलेगी जाम से राहत रिंग रोड, राजघाट, शांति वन, मंगी ब्रिज व यमुना बाजार तक अभी भी रास्ते बंद हैं। आइटीओ बैराज के बंद गेटों को खोलने के लिए दिन-रात जारी है मशक्कत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Traffic News : दिल्ली में आइ बाढ़ के कारण यमुना से सटे इलाके में रहने वाले लोगों का जन जीवन अभी तक प्रभावित कर रखा है। कई इलाकों में सड़कों पर जमा पानी अब तक नहीं निकल पाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना पड़ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर जैसे-जैसे नीचे आ रहा है और सड़कों पर जमा पानी भी हटता जा रहा है उसी के अनुरूप यातायात पुलिस भी कुछ सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है, तो कुछ को अभी बंद भी किया हुआ है। किस इलाके में क्या हाल है? वजीराबाद फ्लाईओवर व मजनू का टीला से आइएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच के दोनों तरफ के रास्ते वाहनों के लिए खोल दिए गए हैं।

आइएसबीटी से सलीमगढ़ बाईपास होते हुए आइपी फ्लाईओवर तक मध्यम व हल्के वाहनों के लिए आवाजाही खोल दी गई है।

आइपी फ्लाईओवर से ठीक पहले जलभराव को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे विकास मार्ग की ओर बाएं मुड़ें। सराय काले खां जाने के लिए लूप या यू-टर्न लें।

सराय काले खां से आइपी फ्लाईओवर होते हुए गीता कालोनी अंडरपास से आइएसबीटी की ओर जाने वाले रिंग रोड से हनुमान सेतु के रास्ते मध्यम और हल्के वाहनों के लिए खोल दिए गए हैं।

मुकरबा से वजीराबाद तक आउटर रिंग रोड के दोनों रास्ते हल्के वाहनों व बसों के लिए खोल दिए गए हैं।

रिंग रोड, राजघाट, शांति वन, मंगी ब्रिज व यमुना बाजार तक अभी भी रास्ते बंद हैं।

राजघाट से शांति वन और शांति वन से वाई प्वाइंट तक एमजीएम रोड यातायात के लिए बंद है।

दिल्ली: ITO विकास मार्ग से छठे दिन निकाला गया बाढ़ का पानी, हजारों लोगों को मिलेगी जाम से राहत पुलिस की सलाह- कीचड़ व फिसलन भरी सड़क की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे सड़कों पर ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें।

Edited By: Abhishek Tiwari