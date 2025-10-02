Delhi Traffic: आउटर रिंग रोड और रिंग रोड पर लगा भयंकर जाम, मिनटों का सफर हुआ घंटों में पूरा

दिल्ली में दुर्गा पूजा महोत्सव के चलते आउटर रिंग रोड और रिंग रोड पर भयंकर जाम लग गया। नेहरू प्लेस से चिराग दिल्ली और धौला कुआं से लाजपत नगर तक का सफर मुश्किल भरा रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ और कार्यालय समय के कारण सड़कों पर दबाव बढ़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की और अतिरिक्त बल तैनात किया लेकिन जाम की स्थिति नियंत्रित नहीं हो सकी।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सीआर पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव के चलते बुधवार को भी आउटर रिंग रोड व रिंग रोड पर वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। नेहरू प्लेस से चिराग दिल्ली, सावित्री फ्लाइओवर, लाल बहादुर शास्त्री ।मार्ग, जेबी टीटो मार्ग और इंदर मोहन भारद्वाज मार्ग तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।

वहीं दूसरी ओर धौला कुआं से लाजपत नगर तक का सफर भी वाहन चालकों के लिए मुश्किलों भरा साबित हुआ। नवमी के अवसर पर बुधवार को दुर्गा पूजा पंडालों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण सीआर पार्क के आसपास यातायात दबाव काफी बढ़ गया।

वाहन चालक घंटों तक जाम में फंसे रहे और कई जगह तो यातायात पूरी तरह ठप हो गया। वहीं शाम को ऑफिसों की छुट्टी के कारण भी रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ गया, जिससे मिनटों का सफर घंटों में पूरा हुआ। इस दौरान लोगों ने सोशल मीडिया पर गूगल मैप से जाम के स्क्रीनशॉट लेकर यातायात पुलिस को भी टैग किया।