    वर्षा के बाद जलभराव और वीवीआईपी मूवमेंट ने थामी वाहनों की रफ्तार, तीन घंटे की बारिश ने दिल्ली पानी-पानी

    By mohammed saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:59 PM (IST)

    दिल्ली में मंगलवार को हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया लेकिन कई इलाकों में जलभराव के कारण भयंकर जाम लग गया। दुर्गा पूजा और वीवीआईपी मूवमेंट के कारण दक्षिणी पूर्वी उत्तरी और मध्य दिल्ली में ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित रहा। जखीरा रेलवे अंडरपास और संजय गांधी अस्पताल जैसे इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। मुंडका किराड़ी और अन्य क्षेत्रों में भी जलभराव से यातायात बाधित रहा।

    वर्षा के बाद जलभराव और वीवीआइपी मूवमेंट ने थामी वाहनों की रफ्तार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में मंगलवार सुबह हुई वर्षा के बाद दिल्ली का मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन कई जगहों पर जलभराव के कारण जाम भी लग गया। वहीं, दुर्गा पूजा के त्योहार और कई जगहों पर वीवीआईपी मूवमेंट के कारण खास कर दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और मध्य दिल्ली में भारी जाम लग गया।

    सड़कों पर वाहन रेंगते दिखे

    जलभराव का सबसे अधिक असर जखीरा रेलवे अंडरपास के पास देखने को मिला। वहां जलभराव के कारण रोड नंबर 40, इंद्रलोक चौक, शास्त्री नगर और केडी मार्ग पर ट्रैफिक को डायवर्ट करना पड़ा। हालांकि शाम करीब 4:30 बजे के बाद वर्षा का पानी निकलने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली। लगातार तीन घंटे हुई वर्षा के दौरान खासकर आफिस जाने वालों को परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान सड़कों पर वाहन रेंगते दिखे।

    पानी ही पानी नजर आया

    जानकारी के मुताबिक, मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल के परिसर में आधा फीट पानी भर गया। अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास पानी ही पानी नजर आया। जलभराव के कारण मरीजों व तीमारदारों को असुविधा का सामना करना पड़ा। मुंडका स्थित रोहतक रोड पर लगभग एक फीट तक पानी भर गया। इस कारण वाहन रेंग-रेंग कर चलते नजर आए। इसके अलावा किराड़ी में सड़कों और रिहायशी क्षेत्रों में एक फीट से अधिक पानी भर गया। किराड़ी का 70 फुट रोड, मुबारकपुर रोड पर जलभराव की वजह से जाम लग गया और वाहन चालक काफी देर तक जाम में फंसे दिखाई दिए।

    इन इलाकों में हो गया जलभराव

    शर्मा काॅलोनी, अगर नगर और बृज बिहार में भी भारी जलजमाव की स्थिति नजर आई। वहीं वर्षा के कारण एनएच-नौ की सर्विस लेन पर विनोद नगर के पास जलभराव हुआ। पटपड़गंज रोड, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, गीता कालोनी, गांधी नगर, कैलाश नगर, सबोली, हर्ष विहार, ब्रह्मपुरी, सीलमपुर, चौहान बांगर, मुस्तफाबाद समेत कई क्षेत्रों में जलभराव हुआ। वाहनों के इंजन में वर्षा का पानी जाने से वाहन बंद हो गए। लोग वक्त पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। वहीं महरौली बदरपुर रोड, संगम विहार, बदरपुर, जैतपुर, पुल प्रहलादपुर, गोविंदपुरी इलाकों में जलभराव होने से वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी।

    वीवीआईपी मूवमेंट के कारण रूट डायवर्ट

    वहीं दुर्गा पूजा के त्योहार और वीवीआइपी मूवमेंट के कारण दोपहर तीन बजे के बाद सीआर पार्क के पास ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। इस कारण आउटर रिंग रोड (पंचशील-ग्रेटर कैलाश), लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जेबी टीटो मार्ग, इंद्र मोहन भारद्वाज मार्ग और सीआर पार्क मुख्य मार्ग प्रभावित हुए। गुरुद्वारा रोड, बिपिन चंद्र पाल मार्ग और सी.आर.पार्क/जीके-2 पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था।

    हालांकि, आउटर रिंग रोड (पंचशील, आईआईटी और नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के नीचे) ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। इस कारण एमजी रोड, औरोबिंदो मार्ग, मथुरा रोड, लाला लाजपत राय रोड, महरौली-बदरपुर (एमबी) रोड पर ट्रैफिक का लोड बढ़ गया और ट्रैफिक स्लो हो गई। इसके अलावा लाल किला के पास चल रही रामलीला का असर कश्मीरी गेट से लेकर दिल्ली गेट तक रहा।

