दिल्ली में रामलीला और मंदिरों में भीड़ के कारण लगा जाम, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रूट डायवर्जन

दिल्ली में रामलीलाओं और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यातायात जाम की समस्या बढ़ गई है। ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन जारी कर लोगों से सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने की अपील की है। लगभग 2000 यातायात कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किला मैदान में रामलीला देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जिससे ट्रैफिक और भी बढ़ गया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 250 से अधिक छोटी-बड़ी रामलीलाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन्हें देखने के लिए प्रतिदिन लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा, कालकाजी मंदिर, झंडेवालान मंदिर, छतरपुर मंदिर, बिड़ला मंदिर आदि मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।

इससे सुबह और शाम के समय सड़कों पर यातायात बढ़ रहा है और लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को कई मार्गों से बचने और यथासंभव मेट्रो व सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, यातायात पुलिस ने यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 2,000 यातायात कर्मियों को तैनात किया है। इसके बावजूद, शाम के समय जाम की समस्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार, लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला, नव श्री धार्मिक रामलीला और श्री धार्मिक रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला देखने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु, दर्शक और वीआईपी आ रहे हैं।

इसके अलावा, प्रमुख मंदिरों के आसपास दर्शनार्थियों की भीड़ के कारण यातायात जाम भी बढ़ गया है। सुबह और शाम के समय स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। चंद मिनटों की दूरी तय करने के लिए लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। छतरपुर, कालकाजी मंदिर, बिड़ला मंदिर और झंडेवालान मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। खासकर व्यस्त समय में सड़कों पर बढ़ते दबाव के कारण वाहनों की गति धीमी हो जाती है।

तीन शिफ्टों में यातायात पुलिस तैनात यातायात पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता के अनुसार, त्योहारों के मद्देनजर सुचारू और कुशल यातायात सुनिश्चित करने के लिए लगभग 2,000 यातायात कर्मियों को तीन शिफ्टों में तैनात किया गया है। प्रमुख रामलीलाओं और प्रमुख मंदिरों के पास यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। उपायुक्त पूरे यातायात पर नज़र रख रहे हैं।