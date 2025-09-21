लाल किले के आसपास बड़ा ट्रैफिक बदलाव, एडवाइजरी जारी; देखें नई पार्किंग और रूट

दिल्ली में लाल किले के मैदान में रामलीला और दशहरा उत्सव के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस ने 3 अक्टूबर तक कुछ मार्गों पर डायवर्जन की घोषणा की है। लोगों को नेताजी सुभाष मार्ग से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और आयोजकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला मैदान में सोमवार से रामलीला और दशहरा उत्सव शुरू होने वाला है। यह उत्सव 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस कारण लाल किला और उसके आसपास 13 दिनों तक यातायात प्रभावित रहेगा। इस आयोजन को देखते हुए, यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को 13 दिनों तक इस मार्ग से बचने की सलाह दी है।

मध्य जिला यातायात उपायुक्त निशांत गौतम के अनुसार, सोमवार से लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला, नव श्री धार्मिक रामलीला और श्री धार्मिक रामलीला का आयोजन होगा। इन आयोजनों के लिए झूले और खाने-पीने के स्टॉल भी लगाए जाएंगे।

हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, दर्शकों और वीआईपी के आने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए, दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात को सुचारू, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की है। इस दौरान छत्ता रेल चौक, टी-पॉइंट सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट, शांति वन चौक, जीपीओ चौक और लोथियन रोड पर डायवर्जन किया गया है।

यहां डायवर्जन लागू रहेगा यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे लाल किले के सामने नेताजी सुभाष मार्ग से बचें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएँ।

22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, दिल्ली गेट चौक, दरियागंज और छत्ता रेल चौक से सभी व्यावसायिक वाहन और डीटीसी बसें शाम 5:00 बजे से रात 12:00 बजे तक लाल किले की ओर जाने के बजाय डायवर्ट रहेंगी।

कार्यक्रम के दौरान नेताजी सुभाष मार्ग (दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक) और निषाद राज मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। वैकल्पिक मार्ग दिल्ली गेट से छत्ता रेल (दिल्ली गेट, राजघाट, शांतिवन, हनुमान सेतु, केला घाट - छत्ता रेल)

छत्ता रेल से दिल्ली गेट (छत्ता रेल, हनुमान सेतु, सलीमगढ़ बाईपास, राजघाट, दिल्ली गेट) बिना पार्किंग लेबल वाले वाहनों के लिए यहां पार्किंग उपलब्ध होगी