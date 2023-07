Delhi: तहलका के तरुण तेजपाल समेत चार पर दो करोड़ का हर्जाना, मानहानि मामले में HC का 22 साल बाद आया फैसला

पूर्व सैन्य अधिकारी एमएस अहलूवालिया द्वारा दायर मानहानी मामले में करीब 22 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए समाचार पत्रिका तहलका इसके पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल अनिरुद्ध बहल और एक कंपनी पर दो करोड़ का हर्जाना लगाया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि पीड़ित सैन्य अधिकारी बीते कई वर्षों से इस बदनामी के साथ समाज में रहने को मजबूर है।

तहलका के तरुण तेजपाल समेत चार पर दो करोड़ का हर्जाना लगा है।

Your browser does not support the audio element.