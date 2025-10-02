मोबाइल गेम खेलने पर डांटा तो किशोर ने उठाया खौफनाक कदम, घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल

पीटीआई, नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक भाई को बहन का डांटना इतना नागवार गुजरा कि उसने सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठा लिया।

दरअसल, आदर्श नगर में एक 15 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर अपने घर पर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह इस बात से खफा था कि उसकी बहन ने उसे मोबाइल गेम खेलने पर डांटा था।

स्थानीय पुलिस स्टेशन को इस संबंध में बुधवार को मौत की सूचना मिली। पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने कहा, "पूछताछ के दौरान पता चला कि आदर्श नगर निवासी आदर्श नाम के लड़के ने अपनी बड़ी बहन से झगड़े के बाद अपने घर में पंखे से लटककर जान दे दी।"