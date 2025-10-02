मोबाइल गेम खेलने पर डांटा तो किशोर ने उठाया खौफनाक कदम, घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल
दिल्ली के आदर्श नगर में एक लड़के ने मोबाइल गेम खेलने पर बहन द्वारा डांटे जाने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार बहन ने उसे पढ़ाई में लापरवाही बरतने पर भी डांटा था। गुस्से में आकर आदर्श ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीटीआई, नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक भाई को बहन का डांटना इतना नागवार गुजरा कि उसने सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठा लिया।
दरअसल, आदर्श नगर में एक 15 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर अपने घर पर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह इस बात से खफा था कि उसकी बहन ने उसे मोबाइल गेम खेलने पर डांटा था।
स्थानीय पुलिस स्टेशन को इस संबंध में बुधवार को मौत की सूचना मिली। पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने कहा, "पूछताछ के दौरान पता चला कि आदर्श नगर निवासी आदर्श नाम के लड़के ने अपनी बड़ी बहन से झगड़े के बाद अपने घर में पंखे से लटककर जान दे दी।"
बताया जा रहा है कि यह झगड़ा तब हुआ जब बहन ने उसे मोबाइल गेम खेलने और पढ़ाई में लापरवाही बरतने पर डांटा। पुलिस ने बताया कि घटना का पता चलने पर 9वीं कक्षा के छात्र आदर्श को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आदर्श के पिता सोनीपत के कुंडली स्थित एक कंपनी में काम करते हैं।
