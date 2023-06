Delhi: किरोड़ीमल कॉलेज के छात्रों ने तैयार किया है मार्स रोवर, मंगल ग्रह से मिट्टी लाने में है सक्षम

दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समापन समारोह के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अवलोकन किया। इस दौरान वे किरोड़ीमल कॉलेज के स्टॉल पर रुके जहां छात्रों की ओर से तैयार मार्स रोवर रखा गया था। उन्होंने प्राेजेक्ट में शामिल छात्र से पूछा क्या आपका मार्स रोवर मंगल ग्रह पर जा सकेगा। आपको यकीन है। इस पर छात्र के पक्का जवाब सुनकर वे मुस्करा दिए।

नई दिल्ली, उदय जगताप। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समापन समारोह के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अवलोकन किया। इस दौरान वे किरोड़ीमल कॉलेज के स्टॉल पर रुके, जहां छात्रों की ओर से तैयार मार्स रोवर रखा गया था। उन्होंने प्राेजेक्ट में शामिल छात्र से पूछा क्या आपका मार्स रोवर मंगल ग्रह पर जा सकेगा। आपको यकीन है। इस पर छात्र के पक्का जवाब सुनकर वे मुस्करा दिए। फिजिक्स ऑनर्स के छात्रों किया तैयार मार्स रोवर के प्रोजेक्ट में लगे और प्रधानमंत्री से चर्चा करने वाले छात्र रविकांत ने बताया कि मार्स रोवर को सात छात्रों के दल ने सात दिन में तैयार किया है। इसे विशेष प्रदर्शनी के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, चंद्रयान-3 में प्रयोग प्रज्ञान रोवर की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है। इसे फिजिक्स आनर्स के छात्रों ने मिलकर तैयार किया है। मंगल की जमीन का किया अध्ययन स्टॉल पर मौजूद किरोड़ीमल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. दिनेश खट्टर ने कहा, छात्रों के समूह ने काफी मेहनत कर मार्स रोवर को तैयार किया है। मंगल की जमीन का अध्ययन करने में यह रोवर सक्षम है। मंगल से मिट्टी का नमूना लाने में भी रोवर सक्षम है। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न कालेज की ओर से प्रदर्शित उनके सबसे बेहतरी शोध के बारे में डीयू प्रशासन के अधिकारियों से जानकारी ली। प्रदर्शनी में रामजस, मिरांडा, हिंदू, आत्माराम सनातन धर्म, खालसा कालेज आदि के शोध कार्य प्रदर्शित किए गए थे।

