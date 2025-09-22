Delhi News: अंधेरे ने राष्ट्रीय राजधानी के विकास की गति पर लगाया ब्रेक, शहर में अपराध में भी हुई बढ़ोतरी

दिल्ली में खराब स्ट्रीट लाइटें एक गंभीर समस्या बन गई हैं। यमुनापार जैसे इलाकों में बिना लाइट वाली सड़कों पर अपराध और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार रात में अपराधों में वृद्धि हुई है। दैनिक जागरण इस समस्या पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक छह दिवसीय अभियान शुरू कर रहा है जिसमें कुप्रबंधन और सुधार के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर रात में रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती हैं। हालाँकि, इनमें से कई अभी भी खराब हैं। इन स्ट्रीट लाइटों की खराब स्थिति यातायात को असुरक्षित बनाती है, दुर्घटनाओं और अपराधों को बढ़ावा देती है। लोग देर शाम ऐसी सड़कों पर निकलने से कतराते हैं।

इसका दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों, नाइटलाइफ़ और पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह भी कहा जा सकता है कि ये विकास की गति पर ब्रेक लगा रही हैं। यमुनापार, बाहरी दिल्ली, कालकाजी एक्सटेंशन, करोल बाग, छतरपुर, शरद विहार, मयूर विहार और राजा गार्डन जैसे इलाकों में, बिना स्ट्रीट लाइट वाली सड़कें रात के समय खतरनाक हो जाती हैं। राष्ट्रीय राजधानी में यह स्थिति व्यवस्था की विफलता का स्पष्ट प्रमाण है।

दिल्ली में, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, नई दिल्ली नगर निगम और डिस्कॉम के लगभग 4 लाख स्ट्रीट लाइट खंभों पर 8 लाख से ज़्यादा लाइट पॉइंट हैं। आरोप है कि इनमें से 20 से 30 प्रतिशत लाइटें खराब या खराब हैं। यह स्थिति महिलाओं की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है।