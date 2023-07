Kanjhawala Case: आरोप तय करने पर दिल्ली की कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 27 जुलाई को सुनाएगी आदेश

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 27 जुलाई को कोर्ट आरोप तय करने पर अपना फैसला सुनाएगी। करीब 600 मीटर दूर जाकर आरोपितों ने कार रोकी थी। अंजलि की मौत करीब 500 मीटर तक घसीटे जाने पर ही हो गई थी। रोहिणी कोर्ट में दायर किए गए 800 पेज के आरोपपत्र में सामने आई थी।

आरोप तय करने पर दिल्ली की कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 27 जुलाई को दिल्ली की कोर्ट आरोप तय करने पर अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल को सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। 13 KM तक कार से घसीटा 31 दिसंबर 2022 की रात को सुल्तानपुरी इलाके में एक महिला को कथित तौर पर एक कार ने टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक घसीटा था। कार में सवार लोगों को पता था कि कार के नीचे अंजलि फंसी हुई है। करीब 600 मीटर दूर जाकर आरोपितों ने कार रोकी थी। 800 पेज का दायर हुआ था आरोपपत्र अंजलि की मौत करीब 500 मीटर तक घसीटे जाने पर ही हो गई थी। रोहिणी कोर्ट में दायर किए गए 800 पेज के आरोपपत्र में सामने आई थी। आरोपपत्र में सहेली निधि, कॉल करने वाले व अन्य लोगों के के बयान का भी जिक्र हैं। कुल 120 लोगों को गवाह बनाया गया है।

Edited By: Shyamji Tiwari