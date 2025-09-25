Language
    तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने ली दो युवकों की जान, आउटर रिंग रोड पर लगे CCTV में कैद हुआ खौफनाक नजारा

    By mohammed saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:08 PM (IST)

    दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर हरियाणा रोडवेज की बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक तेज गति से वाहन चला रहा था और टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपी ड्राइवर की खोज कर रही है।

    तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने ली दो युवकों की जान। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिले के आउटर रिंग रोड पर हरियाणा रोडवेज बस की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक, बस चालक काफी तेज रफ्तार से बस चला रहा था, जिसने पहले स्कूटी को टक्कर मारी और फिर दोनों को कुचल दिया। हादसे के बाद बस वहीं छोड़ ड्राइवर फरार हाे गया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपित चालक की तलाश की जा रही है।

