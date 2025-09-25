तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने ली दो युवकों की जान, आउटर रिंग रोड पर लगे CCTV में कैद हुआ खौफनाक नजारा
दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर हरियाणा रोडवेज की बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक तेज गति से वाहन चला रहा था और टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपी ड्राइवर की खोज कर रही है।
