तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने ली दो युवकों की जान, आउटर रिंग रोड पर लगे CCTV में कैद हुआ खौफनाक नजारा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिले के आउटर रिंग रोड पर हरियाणा रोडवेज बस की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक, बस चालक काफी तेज रफ्तार से बस चला रहा था, जिसने पहले स्कूटी को टक्कर मारी और फिर दोनों को कुचल दिया। हादसे के बाद बस वहीं छोड़ ड्राइवर फरार हाे गया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपित चालक की तलाश की जा रही है।