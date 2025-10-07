Traffic Advisory: दिल्ली की यह सड़क अस्थायी रूप से बंद, घर से निकलने से पहले देख लें नया रूट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बेली ब्रिज के निर्माण के चलते रिंग रोड को 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इससे लोगों को यात्रा के दौरान असुविधा हो सकती है।

ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर बताया है कि बेली ब्रिज निर्माण के चलते रिंग रोड (पिलर संख्या 60-62, धौला कुआं से नारायणा) अस्थायी रूप से बंद रहेगा।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, धौला कुआं से नारायणा रूट 11 और 13 अक्टूबर को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और नारायणा से धौला कुआं रूट 12 और 14 अक्टूबर को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा।