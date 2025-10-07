Language
    Traffic Advisory: दिल्ली की यह सड़क अस्थायी रूप से बंद, घर से निकलने से पहले देख लें नया रूट

    By mohammed saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:11 PM (IST)

    दिल्ली में बेली ब्रिज के निर्माण के कारण रिंग रोड को 11 से 14 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से बंद किया गया है। धौला कुआं से नारायणा मार्ग 11 और 13 अक्टूबर को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और नारायणा से धौला कुआं मार्ग 12 और 14 अक्टूबर को समान समय पर बंद रहेगा।

    बेली ब्रिज के निर्माण के कारण रिंग रोड को 11 से 14 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से बंद किया गया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बेली ब्रिज के निर्माण के चलते रिंग रोड को 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इससे लोगों को यात्रा के दौरान असुविधा हो सकती है।

    ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर बताया है कि बेली ब्रिज निर्माण के चलते रिंग रोड (पिलर संख्या 60-62, धौला कुआं से नारायणा) अस्थायी रूप से बंद रहेगा।

    ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, धौला कुआं से नारायणा रूट 11 और 13 अक्टूबर को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और नारायणा से धौला कुआं रूट 12 और 14 अक्टूबर को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा।

    वैकल्पिक रूप से, लोगों को वंदे मातरम मार्ग, स्टेशन रोड और कृपा मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। साथ ही, लोगों को यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।