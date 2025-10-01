Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा चिंताजनक, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

    By mohammed saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:31 PM (IST)

    दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा चिंताजनक है। एनसीआरबी के अनुसार 2023 में अपराध 59% बढ़ा है जिसमें चोरी प्रमुख है। जीआरपी ने 5176 मामले दर्ज किए जिनमें 4813 चोरी के थे। दिल्ली पुलिस स्टेशनों पर तीन हत्याएं भी हुईं। जीआरपी और आरपीएफ स्टेशनों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने बैग चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा चिंताजनक है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2022 की तुलना में 2023 में अपराधों में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रेलवे परिसरों में चोरी सबसे आम अपराध रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्ट के अनुसार, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने इस अवधि में कुल 5,176 मामले दर्ज किए। इनमें से 4,813 चोरी के थे। अन्य मामलों में डकैती के 24 मामले शामिल हैं। 2023 में दिल्ली के रेलवे स्टेशन परिसरों में तीन हत्याएं और लापरवाही के कारण तीन मौतें दर्ज की गईं। 2021 में कुल 2,332 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 में बढ़कर 3,243 हो गए।

    रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के 46 रेलवे स्टेशनों के परिसरों में सात जीआरपी पुलिस स्टेशन संचालित हैं। ये रेलवे पुलिस स्टेशन आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सराय काले खां, दिल्ली छावनी और सब्जी मंडी हैं।

    जीआरपी इन स्टेशनों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ अपराधों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए जिम्मेदार है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), जो स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

    2023 में दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर संपत्ति चोरी और अन्य संबंधित अपराधों के 14,467 मामले दर्ज किए। 2022 में आरपीएफ द्वारा दर्ज मामलों की संख्या 13,425 थी, जबकि 2021 में यह संख्या 8,692 थी।

    इस साल जुलाई में, जीआरपी ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को निशाना बनाने वाले बैग चोरों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया और 12 चोरी के बैग, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की।

    पुलिस के अनुसार, गिरोह ने कपड़ा व्यापारी का भेष धारण किया और संदेह से बचने के लिए भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों में शिकार किया। वे ट्रेनों में चढ़ने-उतरने वाले यात्रियों को, खासकर भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों पर, निशाना बनाते थे और लावारिस सामान लेकर जल्दी से भाग जाते थे।

    वर्ष जीआरपी द्वारा दर्ज मामले चोरी डकैती हत्या लापरवाही से मौत आरपीएफ द्वारा दर्ज मामले
    2021 2,332 8,692
    2022 3,243 13,425
    2023 5,176 4,813 24 3 3 14,467