दिल्ली के एक और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुष्प विहार के अमृता स्कूल में जांच जारी

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली के पुष्प विहार स्थित अमृता स्कूल को मंगलवार सुबह एक मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया है।

इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस और बम निरोधी दस्ता स्कूल पहुंचा और मामले की जांच कर रहा है।

एहतियात के तौर पर स्कूल को खाली करा लिया गया है और पुलिस स्कूल की जांच-पड़ताल चल रही है।

Pushp Vihar's Amrita School gets bomb threat via e-mail; Delhi police and other teams are present at the spot. Investigation underway: Delhi police