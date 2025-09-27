दिल्ली के इस इलाके में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, AAP नेता ने की CCTV कैमरे लगाने की मांग

दिल्ली के मालवीय नगर में विजय मंडल पार्क में प्रॉपर्टी डीलर लखपत सिंह कटारिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण का विरोध करने को हत्या का कारण बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोगों ने पार्क में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मालवीय नगर थाना क्षेत्र के बेगपुर स्थित विजय मंडल पार्क में 55 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर लखपत सिंह कटारिया की तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। मंदिर परिसर से सटी जमीन पर अतिक्रमण का विरोध करने पर यह घटना हुई।

परिजनों का आरोप है कि झुग्गी-झोपड़ी वाले मंदिर से सटी जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका लखपत सिंह विरोध कर रहे थे। इस बात को लेकर पहले भी उनका झुग्गी-झोपड़ी वालों से झगड़ा हो चुका था। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

लखपत सिंह के बेटे शिवम ने बताया कि उनके पिता रोजाना विजय मंडल पार्क में टहलने जाते थे। शुक्रवार को वह अपने स्कूटर से टहलने के लिए घर से निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उन्होंने पार्क के गेट के पास स्कूटर खड़ा किया और अंदर चले गए। वह पार्क में कुछ ही दूर गए थे कि घात लगाए बैठे दो युवकों ने उन पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। पार्क में तैनात एक सुरक्षा गार्ड उन्हें बचाने दौड़ा, लेकिन तब तक हमलावरों में से एक ने पिस्तौल निकालकर उन पर गोली चला दी। एक गोली लखपत सिंह के पेट में, दूसरी कंधे में और तीसरी सिर में लगी।

इसके बाद हमलावर पार्क के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए। हमलावरों में से एक ने हेलमेट पहना हुआ था, जबकि दूसरे ने अपने चेहरे पर कपड़ा बाँधा हुआ था। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं और आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त की है और आरोपियों की पहचान करने में जुटी हैं।

लखपत सिंह के परिवार के सदस्य प्रेम सिंह ने बताया कि कटारिया एक प्रॉपर्टी डीलर थे और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी वीरवती और बेटा शिवम हैं। शिवम ने कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कटारिया घर लौटेंगे। उन्होंने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की।

सोमनाथ भारती ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए आप नेता सोमनाथ भारती ने विजय मंडल पार्क में दिनदहाड़े हुई हत्या को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। भारती ने कहा कि भाजपा की चार इंजन वाली सरकार में टहलना भी सुरक्षित नहीं है। कुछ साल पहले इसी पार्क में एक महिला की हत्या के बाद डीडीए से पार्क की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपराध रोकने के लिए भाजपा को और कितनी ताकत चाहिए?