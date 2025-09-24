आपराधिक मामलों को सुलझाने में मदद करेंगे डॉग स्क्वॉड, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई लड़ाकू कुत्तों की संख्या

दिल्ली पुलिस अपने डॉग स्क्वाड को और मजबूत कर रही है जिससे अपराध स्थल पर मिले सबूतों से अपराधियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। स्क्वाड की क्षमता को दोगुना किया जा रहा है। वर्तमान में स्क्वाड में 64 कुत्ते हैं और 72 और कुत्ते खरीदे जा रहे हैं। इन्हें अलग-अलग कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 2024 में 11 कुत्ते सेवानिवृत्त हुए और एक की मृत्यु हो गई।

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। अपराधों को सुलझाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने वाली दिल्ली पुलिस अब अपने डॉग स्क्वॉड को और मजबूत कर रही है ताकि पुलिस को घटनास्थल पर मिले सबूतों को सूँघकर अपराधियों का पता लगाने में मदद मिल सके। पुलिस इस स्क्वॉड की क्षमता दोगुनी से भी ज़्यादा कर रही है।

हत्या और चोरी समेत कई आपराधिक मामलों में अपराधी घटनास्थल पर सबूत छोड़ जाते हैं, जिन्हें स्क्वॉड के ट्रैकर डॉग सूंघकर अपराधियों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। फ़िलहाल, स्क्वॉड में तीन ट्रैकर डॉग समेत विभिन्न नस्लों के 64 कुत्ते हैं, जो हत्या और चोरी जैसे मामलों में घटनास्थल से सबूत सूँघकर पुलिस की मदद कर रहे हैं। खरीदे जा रहे 72 कुत्तों में से ज़्यादातर को पुलिस विभाग ने ट्रैकर के तौर पर प्रशिक्षित करने का फ़ैसला किया है।

डीसीपी हर्ष इंदौरा के अनुसार, 1968 में एक छोटी इकाई के रूप में शुरू हुआ यह डॉग स्क्वॉड अब पुलिस बल का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसे K9 स्क्वॉड के नाम से भी जाना जाता है। इस स्क्वॉड में 64 कुत्ते और 111 हैंडलर (प्रशिक्षक) शामिल हैं। 72 और कुत्तों की भर्ती के प्रस्ताव से दस्ते की संख्या बढ़कर 136 हो जाएगी।

इसके बाद प्रत्येक जिले में पांच विशेषीकृत श्वान दस्ते (विस्फोटक खोज, ट्रैकर, नारकोटिक्स, खोज एवं बचाव, और लड़ाकू आक्रमण) तैनात किए जाएंगे। प्रशिक्षकों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। विशेषज्ञता और नस्लें श्वान दस्ते को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के कुत्तों को विशिष्ट कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

विस्फोटक खोज: इस श्रेणी के 58 कुत्ते संवेदनशील स्थानों और बड़े आयोजनों में विस्फोटकों को सूंघकर खतरों का पता लगाते हैं।

ट्रैकर: तीन ट्रैकर कुत्ते अपराध स्थलों पर गंध सूंघकर अपराधियों का पता लगाने में मदद करते हैं।

नारकोटिक्स खोज: तीन कुत्ते नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम में सहायता करते हैं। इन नस्लों के हैं कुत्ते जर्मन शेफर्ड: 16 कुत्ते (विस्फोटक खोजी)

गोल्डन रिट्रीवर: 9 कुत्ते (विस्फोटक खोजी)

लैब्राडोर: 22 कुत्ते (19 विस्फोटक खोजी, तीन ट्रैकर)

बेल्जियम मैलिनोइस: 17 कुत्ते (14 विस्फोटक खोजी, तीन मादक पदार्थ खोजी) भविष्य में दस्ते में नई श्रेणियां जोड़ी जाएंगी जैसे खोजी और बचाव कुत्ते और लड़ाकू हमलावर कुत्ते।

पुलिस कुत्तों की खरीद और प्रशिक्षण के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है:

प्रशिक्षित कुत्ते भारतीय सेना की रिमाउंट वेटनरी कोर, मेरठ से खरीदे जाते हैं।

पिल्ले सरकारी ई-मार्केटप्लेस से खरीदे जाते हैं और बाद में प्रशिक्षित किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस का अपना कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। इसलिए, कुत्तों को बीएसएफ टेकनपुर, आईटीबीपी पंचकुला, एसएसबी (अलवर, राजस्थान) और सीआरपीएफ बेंगलुरु में प्रशिक्षित किया जाता है।

2023 में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले, 34 पिल्लों और 13 प्रशिक्षित कुत्तों को दस्ते में शामिल किया गया था। उपलब्धियां 2019 अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में ट्रैकिंग और विस्फोटकों का पता लगाने में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक और कांस्य पदक प्राप्त किया।

हाल ही में, एक पुलिस ट्रैकर कुत्ते ने एक हत्या के मामले को सुलझाया और अपराध स्थल पर मिले एक

मफलर के ज़रिए आरोपी तक पहुंचा। सेवानिवृत्त 2024 में, 11 कुत्ते सेवानिवृत्त हुए और एक की मृत्यु हो गई। इस वर्ष एक कुत्ते की भी मृत्यु हो गई।