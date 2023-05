Delhi: सड़क पर टहल रहे पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी को 2 लोगों ने मारी गोली, घायल

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली में पुलिसकर्मी को गोली मारने की वारदात सामने आई है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में शामिल एक पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी को 2 लोगों ने गोली मार दी है। घटना बीती रात की है जब दोनों बुराड़ी के पास सड़क पर टहल रहे थे। दोनों पीड़ित अभी सुरक्षित हैं और जांच जारी है।

Delhi | A policeman, who is part of the Delhi Police Special Cell and his wife were shot at by 2 people. The incident happened last night when both of them were walking on a road near Burari. Both the victims are safe right now and investigation is underway: Delhi Police