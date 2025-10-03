दिल्ली में प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज, चार आरोपी गिरफ्तार

त्योहारी सीजन में पटाखों की बढ़ती मांग को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। क्राइम ब्रांच ने मंडोली समता विहार और मुकुंदपुर में छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1036 किलोग्राम पटाखे जब्त किए। ये पटाखे मेरठ और गुरुग्राम से खरीदे गए थे और दिल्ली में बेचे जाने थे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में पटाखों की बढ़ती मांग को देखते हुए लोगों ने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में इनकी खरीद-फरोख्त शुरू कर दी है। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के चलते, दिल्ली पुलिस ने इन्हें बेचने और भंडारण करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्राइम ब्रांच एक खास कमरे में प्रतिबंधित पटाखे बेचने वालों के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चला रही है। ताजा मामले में, क्राइम ब्रांच की दो अलग-अलग टीमों ने मंडोली, समता विहार और मुकुंदपुर में छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके ठिकानों से विभिन्न प्रकार और ब्रांड के 1036 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए।

ये पटाखे मेरठ और गुरुग्राम से खरीदे गए थे और दिल्ली में बेचे जाने थे। आरोपी खरीदारों को होम डिलीवरी भी कर रहे थे। डीसीपी आदित्य गौतम के अनुसार, पहले मामले में, क्राइम ब्रांच ने एक पटाखा आपूर्ति रैकेट का भंडाफोड़ किया और तीन आरोपियों भगवती प्रसाद (सुभाष विहार), उनके बेटे तरुण सिंघल और राजीव गोयल (बलबीर नगर एक्सटेंशन, शाहदरा) को गिरफ्तार किया। उनकी सूचना पर भारी मात्रा में पटाखे ज़ब्त किए गए। विस्फोटक अधिनियम की धारा 223(बी), 288 बीएस और 9(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

1 अक्टूबर को, क्राइम ब्रांच को मंडोली में पटाखों की आपूर्ति करने वाले एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली। मुखबिर ने एक परिचित के माध्यम से भगवती प्रसाद को ऑर्डर दिया, जिसने उसे बैंक एन्क्लेव रोड, मंडोली के पास डिलीवरी का आश्वासन दिया। रात 11:45 बजे, एसीपी रमेश चंद्र लांबा और

इंस्पेक्टर शिवराज सिंह बिष्ट के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने बैंक कॉलोनी रोड, मंडोली से होंडा एक्टिवा स्कूटर पर सवार भगवती प्रसाद और उनके बेटे तरुण को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, भगवती प्रसाद और तरुण सिंघल ने नंद नगरी गेट के पास अपनी दुकान का खुलासा किया। उनकी सूचना के आधार पर, दुकान पर छापा मारा गया और 13 विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित पटाखों से भरे 71 डिब्बे बरामद किए गए।

दोनों ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने ये पटाखे राजीव गोयल नाम के एक व्यक्ति से खरीदे थे। पूछताछ के बाद, मेन मंडोली रोड स्थित उसके गोदाम पर छापा मारा गया और 17 प्रकार के प्रतिबंधित पटाखों से भरे 818 डिब्बे बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान, राजीव गोयल ने बताया कि उसने ये प्रतिबंधित पटाखे मेरठ से खरीदे थे।

एक अन्य मामले में, क्राइम ब्रांच के डीसीपी पंकज सिंह ने बताया कि 30 सितंबर को एक सूचना के आधार पर, एसीपी अशोक शर्मा और इंस्पेक्टर अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने समता विहार, मुकुंदपुर में छापा मारा और राधा रमन को गिरफ्तार कर लिया।