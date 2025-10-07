Language
    DU की छात्रा से मोबाइल छीनने वाले दबोचे, 48 घंटे में पकड़े गए बदमाशों ने उगला वारदात का सच

    By mohammed saqib Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:58 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने ऑटो में बैठी डीयू की छात्रा से मोबाइल झपटने वाले बदमाश और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से छात्रा का मोबाइल और ऑटो रिक्शा बरामद हुआ है। जांच में पता चला कि आमिर पहले भी लूटपाट के नौ मामलों में शामिल रहा है और हाल ही में जेल से रिहा हुआ था।

    ऑटो में बैठी डीयू की छात्रा से मोबाइल फोन झपटने वाला अपने साथी के साथ गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में ऑटो में बैठी डीयू की छात्रा से मोबाइल फोन झपटने वाले बदमाश और ऑटो चालक को तिमारपुर थाना पुलिस की टीम ने 48 घंटे के भीतर दबोच लिया है।

    पुलिस ने उनके कब्जे से छात्रा का मोबाइल फोन और ऑटो रिक्शा जब्त कर लिया है। आरोपितों की पहचान ऑटो चालक न्यू उस्मानपुर के नाहिम और आमिर के रूप में हुई है।

    उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, तीन अक्टूबर को मोबाइल मूल रूप से बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली शिकायतकर्ता छात्रा ने बताया कि वह जीटीबी नगर में किराए के कमरे में रहती है और डीयू के कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रही है।

    बताया गया कि दो अक्टूर की शाम 6:30 बजे वह अपनी सहेली के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठी थी। मजनू का टीला के सामने फुटओवर ब्रिज पर ऑटो से उतरी तो एक व्यक्ति उसका मोबाइल झपटकर वजीराबाद फ्लाईओवर की ओर भाग गया और तुरंत एक अन्य आटो में बैठकर फरार हो गया जो उसका पहले से इंतजार कर रहा था।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑटो रिक्शा का नंबर निकाला जो ई-ब्लाक जगजीतपुर नगर के नदीम के नाम पर पंजीकृत मिला। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने भाई नाहिम को ऑटो दिया हुआ है। उसकी निशानदेही पर तीसरे पुश्ता, न्यू उस्मानपुर से नाहिम को गिरफ्तार किया गया।

    वहीं, पूछताछ में उसने बताया कि उपरोक्त मोबाइल फोन उसके दोस्त आमिर ने छात्रा से झपटा था। उसकी निशानदेही पर विजय ज्योति स्कूल, तीसरा पुश्ता, न्यू उस्मानपुर के पास से आमिर को भी दबोच लिया, जिसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुआ।

    उधर, पुलिस की जांच में पता चला कि आमिर पहले भी दिल्ली के विभिन्न थानों में लूटपाट, झपटमारी आदि के नौ मामलों में शामिल रहा है। वह हाल ही में बीते माह में जेल से रिहा हुआ था, लेकिन वह फिर से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया।