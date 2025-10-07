DU की छात्रा से मोबाइल छीनने वाले दबोचे, 48 घंटे में पकड़े गए बदमाशों ने उगला वारदात का सच

दिल्ली पुलिस ने ऑटो में बैठी डीयू की छात्रा से मोबाइल झपटने वाले बदमाश और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से छात्रा का मोबाइल और ऑटो रिक्शा बरामद हुआ है। जांच में पता चला कि आमिर पहले भी लूटपाट के नौ मामलों में शामिल रहा है और हाल ही में जेल से रिहा हुआ था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में ऑटो में बैठी डीयू की छात्रा से मोबाइल फोन झपटने वाले बदमाश और ऑटो चालक को तिमारपुर थाना पुलिस की टीम ने 48 घंटे के भीतर दबोच लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से छात्रा का मोबाइल फोन और ऑटो रिक्शा जब्त कर लिया है। आरोपितों की पहचान ऑटो चालक न्यू उस्मानपुर के नाहिम और आमिर के रूप में हुई है। उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, तीन अक्टूबर को मोबाइल मूल रूप से बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली शिकायतकर्ता छात्रा ने बताया कि वह जीटीबी नगर में किराए के कमरे में रहती है और डीयू के कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रही है।

बताया गया कि दो अक्टूर की शाम 6:30 बजे वह अपनी सहेली के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठी थी। मजनू का टीला के सामने फुटओवर ब्रिज पर ऑटो से उतरी तो एक व्यक्ति उसका मोबाइल झपटकर वजीराबाद फ्लाईओवर की ओर भाग गया और तुरंत एक अन्य आटो में बैठकर फरार हो गया जो उसका पहले से इंतजार कर रहा था।

पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑटो रिक्शा का नंबर निकाला जो ई-ब्लाक जगजीतपुर नगर के नदीम के नाम पर पंजीकृत मिला। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने भाई नाहिम को ऑटो दिया हुआ है। उसकी निशानदेही पर तीसरे पुश्ता, न्यू उस्मानपुर से नाहिम को गिरफ्तार किया गया।