Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi: स्पेशल सेल के मालखाने में करोड़ों की चोरी मामले में चार्जशीट दाखिल, हेड कॉन्स्टेबल ने उड़ाए थे कैश-जेवरात

    By mohammed saqib Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:55 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मालखाने से करोड़ों की चोरी के मामले में हेड कांस्टेबल खुर्शीद के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। खुर्शीद ने डुप्लीकेट चाबी से चोरी की और 50 लाख नकद और दो करोड़ के गहने बरामद हुए। सीसीटीवी फुटेज में वह एंट्री बुक में हेरफेर करते दिखा। पुलिस पुराने मामलों की भी जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चोरी के आरोपित हेड कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल के मालखाने में करोड़ों रुपये की नकदी और ज्वेलरी की चोरी के मामले में पुलिस ने हेड कॉन्स्टेबल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।

    जांच में सामने आया कि चोरी के पीछे हेड कॉन्स्टेबल खुर्शीद का हाथ था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खुर्शीद को हाल ही में स्पेशल सेल से स्थानांतरित कर पूर्वी जिला भेजा गया था।

    पुलिस के अनुसार, खुर्शीद के कब्जे से करीब 50 लाख नकद और दो करोड़ से अधिक की कीमत के गहने बरामद किए गए हैं। यह चोरी 31 मई की तड़के स्पेशल सेल के मालखाने (स्टोर) से हुई थी, जहां जब्त की गई नकदी, सोना, हथियार और नशीले पदार्थ रखे जाते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच में पता चला कि खुर्शीद ने इस वारदात की बारीकी से योजना बनाई थी। मालखाने में पूर्व तैनाती के दौरान उसने स्टोर रूम के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। इसी चाबी की मदद से उसने रात में बिना किसी की नजर में आए चोरी को अंजाम दिया। उसकी पुलिसकर्मियों से जान-पहचान होने के कारण किसी ने उस पर शक नहीं किया।

    सीसीटीवी फुटेज में खुर्शीद को रात करीब दो बजे एंट्री बुक में हेरफेर करते हुए देखा गया। उसने पहचान छिपाने के लिए हेलमेट और मास्क पहन रखा था, लेकिन साथियों ने उसकी बाडी लैंग्वेज से पहचान कर ली। स्पेशल सेल ने उसके फोन को सर्विलांस पर रखकर इंदिरापुरम स्थित घर पर छापा मारा। तलाशी में चोरी का माल उसकी कार से बरामद हुआ।

    सूत्रों के अनुसार, यह पहली बार नहीं था जब मालखाने से चोरी हुई हो। पुलिस अब तीन पुराने मामलों की भी जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि नकदी और बरामद वस्तुओं के रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट किए जा रहे थे या नहीं। पर्यवेक्षी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी।