300 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाल चुकी पुलिस, फिर भी 1 करोड़ के आभूषण लूटने वालों का सुराग नहीं

दिल्ली के भारत मंडपम के पास एक करोड़ के आभूषणों की लूट के मामले में दिल्ली पुलिस अभी तक खाली हाथ है। पुलिस 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी है और कई टीमें गठित की गई हैं। जांच में किसी जानकार के शामिल होने का संदेह है जिसे कर्मचारियों के मार्ग की जानकारी थी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक भारत मंडपम के पास पिस्टल दिखाकर करीब एक करोड़ मूल्य के आभूषण लूटने वाले अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। उन्हें पकड़ने के लिए चांदनी चौक से लेकर भारत मंडपम तक करीब 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई हैं और क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल सहित एक दर्जन टीमें गठित की गई हैं लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। इसके अलावा कुछ टीमों को यूपी और बिहार भी भेजा गया है।

पुलिस को शुरुआती जांच में लग रहा कि लूट में किसी जानकार का हाथ हो सकता है। उसे अच्छी तरह से पता होगा कि भारी मात्रा में आभूषण लेकर दोनों कर्मचारी किस रूट से जाने वाले हैं। हालांकि अभी तक पुलिस आरोपितों तक नहीं पहुंच सकी है।