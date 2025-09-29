दिल्ली के शास्त्री भवन में बंदर के हमले से घबराए सरकारी अधिकारी सातवीं मंजिल से गिरे, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के शास्त्री भवन में एक सरकारी अधिकारी पर बंदर ने हमला किया जिससे वह सातवीं मंजिल से गिर गए। अधिकारी दीपक खोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बंदरों के आतंक को लेकर पहले भी शिकायतें आई हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शास्त्री भवन में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बंदरों के झुंड में से एक ने अचानक सरकारी अधिकारी पर हमला कर दिया। हमले से घबराकर अधिकारी सातवीं मंजिल से नीचे गिर पड़े। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं।

आनन-फानन में सहकर्मियों ने उन्हें आरएमएल अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने बताया कि उनके हाथ में फ्रैक्चर है और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घायल अधिकारी की पहचान दीपक खोड़ा के रूप में हुई है जो केंद्रीय सचिवालय सेवा से जुड़े हैं। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे दीपक शास्त्री भवन की सातवीं मंजिल की बालकनी में खड़े होकर फोन पर बातचीत कर रहे थे।

तभी अचानक एक बंदर उनके पास आ धमका। डर के मारे दीपक ने खुद को बचाने की कोशिश में पीछे हटते हुए संतुलन खो दिया और नीचे गिर पड़े। सूचना मिलते ही कनाट प्लेस थाना पुलिस और मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए।

पुलिस के अनुसार, घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। यह देखा जा रहा है कि हादसा पूरी तरह घबराहट में हुआ या कोई और वजह भी हो सकती है। पुलिस ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चश्मदीद कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसे के वक्त अधिकारी किस स्थिति में थे और बंदर किस दिशा से आया।