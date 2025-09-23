जंतर-मंतर में विदेशी महिला की हत्या, दिल्ली पुलिस के लिए बनी पहेली; क्या है पूरा मामला

दिल्ली के जंतर-मंतर में एक 85 वर्षीय ब्रिटिश महिला की संदिग्ध मौत का मामला हत्या में बदल गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। हालांकि दो महीने बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है। लूटपाट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कनॉट प्लेस के जंतर-मंतर इलाके में 30 जुलाई को एक 85 वर्षीय अंग्रेज मूल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उस समय, मामले को बिस्तर से गिरने के बाद स्वाभाविक मौत बताकर खारिज कर दिया गया था। हालांकि, 10 सितंबर को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हुई, तो पुलिस के होश उड़ गए।

महिला के शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए। इसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले को सुलझाने के लिए तीन-चार टीमें गठित की गईं, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सबूत या अहम सुराग नहीं मिला है।

महिला की मौत को लगभग दो महीने हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी भी कोई सुराग नहीं लगा पाई है। हालांकि, कनॉट प्लेस थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ सहित तीन-चार टीमें मामले को सुलझाने के लिए काम कर रही हैं।

कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी संदिग्ध को घर में आते-जाते नहीं देखा गया है। बुजुर्ग महिला की हत्या के पीछे किसका हाथ है, यह रहस्य और भी उलझता जा रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पॉल लाइन ग्रोथर मूल रूप से इंग्लैंड के रहने वाले थे। एक भारतीय से शादी करने के बाद वह दिल्ली आ गई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वह अपने बेटे और बहू के साथ जंतर-मंतर स्थित स्टाफ क्वार्टर में रहती थी। 30 जुलाई को खबर आई कि वह बिस्तर से गिर गई है। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार ने भी यही कहा कि उसकी मौत गिरने से हुई है। उस समय, कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन ने इसे स्वाभाविक मौत मानकर पोस्टमार्टम करवाया था। शुरुआती जाँच में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अपराध की आशंका नहीं थी।