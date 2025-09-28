Language
    दिल्ली पुलिस ने काला जठेडी गैंग के छह सदस्यों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियारों का जखीरा बरामद

    By Agency Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:03 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने काला जठेडी गैंग के छह सदस्यों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से छह पिस्तौल और 13 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मुख्य आरोपी सहदेव अलीगढ़ से हथियार लाकर गैंग के सदस्यों को सप्लाई करता था। पुलिस ने नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर गाड़ी रोककर आरोपियों को हिरासत में लिया।

    दिल्ली पुलिस ने काला जठेडी गैंग के छह सदस्यों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। फाइल फोटो

    आईएएनएस, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए काला जठेडी गैंग के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से छह पिस्तौल और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सहदेव उर्फ देव, साहिल, रोहित, सत्यानारायण, राज राहुल और रविंदर के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) हर्ष इंडोरा ने बताया कि पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी सहदेव ने खुलासा किया कि वह अलीगढ़ से अवैध हथियार लाकर गैंग के सदस्यों को उनकी मांग पर सप्लाई करता था। सहदेव के इशारे पर बाकी गैंग सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया।

    कैसे हुई गिरफ्तारी?

    डीसीपी इंडोरा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी रोहित और उसके साथी उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर उनकी गाड़ी को रोका और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। यह इस क्षेत्र में अवैध हथियार सप्लायर्स के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई है।

    एक और ऑपरेशन में तीन गिरफ्तार

    इससे पहले, गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी इलाके में काला जठेडी गैंग के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर एक उगाही नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस, दो स्कूटी और अन्य सामग्री बरामद की थी।

    गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की पहचान 37 वर्षीय गुरप्रीत सिंह उर्फ अमित चंडोक (निहाल विहार), 30 वर्षीय गुरप्रीत उर्फ मन्नी (निहाल विहार) और 35 वर्षीय गुरजीत सिंह (वीरेंद्र नगर) के रूप में हुई।

    पुलिस के मुताबिक, अमित चंडोक पहले 18 से अधिक मामलों में शामिल रहा है, जिनमें छिनतई, लूट, हत्या का प्रयास और उगाही जैसे अपराध शामिल हैं। वहीं, मन्नी चार से अधिक उगाही और हत्या के प्रयास के मामलों में शामिल रहा है। इनमें से दो आरोपी हाल ही में इसी तरह के मामलों में जमानत पर रिहा हुए थे।

    क्यों अहम है यह कार्रवाई?

    दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई काला जठेडी गैंग जैसे आपराधिक नेटवर्क पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अवैध हथियारों की सप्लाई और उगाही जैसे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की सतर्कता और सक्रियता से राजधानी में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यह ऑपरेशन न केवल अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि आम लोगों के लिए भी सुरक्षा का भरोसा देता है।