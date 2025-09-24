मुरादाबाद में अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने तीन को दबोचा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी के मुरादाबाद से कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक मालिक और उसके दो सप्लायर शामिल हैं।

आरोपित वर्षों से मुरादाबाद की घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में किराए पर घर लेकर कारतूस बना रहे थे। वहां उन्होंने मशीनें लगा रखी थीं।

ये लोग प्वाइंट 315 बोर के कारतूस बनाते थे, जिसका इस्तेमाल कट्टा व 315 बोर की राइफलों में किया जाता है।

आयुध कारखानों और आर्म्स डीलरों की मिलीभगत से हो रहा अवैध धंधा

अवैध हथियार वैसे तो देश के कई राज्यों जैसे यूपी के विभिन्न इलाके, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार व झारखंड में बनाए जाते हैं लेकिन उन हथियारों में आयुध कारखानों में बने कारतूसों का इस्तेमाल किया जाता है।