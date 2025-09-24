मुरादाबाद में अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने तीन को दबोचा
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुरादाबाद में कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी घनी आबादी वाले इलाके में किराए के मकान में मशीनें लगाकर .315 बोर के कारतूस बनाते थे जिनका इस्तेमाल कट्टा और राइफलों में होता है। पुलिस ने मौके से कारतूस बनाने वाली मशीनें और कच्चा माल भी बरामद किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी के मुरादाबाद से कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक मालिक और उसके दो सप्लायर शामिल हैं।
आरोपित वर्षों से मुरादाबाद की घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में किराए पर घर लेकर कारतूस बना रहे थे। वहां उन्होंने मशीनें लगा रखी थीं।
ये लोग प्वाइंट 315 बोर के कारतूस बनाते थे, जिसका इस्तेमाल कट्टा व 315 बोर की राइफलों में किया जाता है।
आयुध कारखानों और आर्म्स डीलरों की मिलीभगत से हो रहा अवैध धंधा
अवैध हथियार वैसे तो देश के कई राज्यों जैसे यूपी के विभिन्न इलाके, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार व झारखंड में बनाए जाते हैं लेकिन उन हथियारों में आयुध कारखानों में बने कारतूसों का इस्तेमाल किया जाता है।
आयुध कारखानों व आर्म्स डीलरों की मिलीभगत से विभिन्न हथियारों के कारतूस आसानी से हथियार तस्करों को मिल जाते हैं। उनके जरिये कारतूस गैंग्स्टरों, बदमाशों व अन्य को किसी न किसी चेन के जरिये आसानी से मिल जाता है।
पुलिस ने कारतूस बनाने वाली मशीनें व रॉ मेटेरियल बरामद किया है। फैक्ट्री से करीब एक हजार कारतूस बरामद किए गए हैं।
आज सुबह ही स्पेशल सेल ने तीनों आरोपित को गिरफ्तार किया है। उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। उनसे पूछताछ से सेल को इनके धंधे से संबंधित विस्तृत जानकारी मिल जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।