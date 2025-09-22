Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, कुछ घंटों की कार्रवाई में कई बदमाशों को दबोचा; मचा हड़कंप

    By mohammed saqib Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:15 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने मध्य जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए झपटमारी वाहन चोरी और हत्या के प्रयास के मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लाल किले के सामने झपटमारी करने वाले प्रसाद नगर में रिक्शा चालक पर हमला करने वाले चायवाले और दरियागंज में वाहन चोरी करने वाले आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया। जैगुआर पेट्रोलिंग टीम ने भी मोबाइल झपटने वाले बदमाश को पकड़ा।

    prefferd source google
    Hero Image
    मध्य जिला पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर कई बदमाशों को दबोचा।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य जिले की पुलिस ने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए रविवार को चार अलग-अलग मामलों में बड़ी कामयाबी हासिल की। कहीं मोबाइल झपटने वाला शातिर महज दो घंटे में दबोचा गया, तो कहीं पांच घंटे के भीतर हत्या के इरादे से हमला करने वाले चायवाले को पकड़ लिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं दरियागंज इलाके में वाहन चोरी करने वाला आदतन अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा, जबकि नई शुरू की गई जैगुआर पेट्रोलिंग टीम ने भी चार दिन के भीतर दूसरी सफलता हासिल कर अपराधियों में खौफ पैदा कर दिया।

    उपायुक्त निधिन वल्सन के मुताबिक, लालकिले के सामने एनएस मार्ग पर देर रात झपटमारी की वारदात हुई। शिकायतकर्ता अपने भाई संग आटो से सीलमपुर जा रहा था, तभी लाल टी-शर्ट पहने बदमाश बर्गमैन स्कूटी पर आया और सैमसंग मोबाइल झपटकर भाग निकला। पीड़ित ने तुरंत ई-एफआइआर दर्ज कराई और पास गश्त कर रहे एसआइ आयुष व हेड कांस्टेबल अशोक को वारदात की जानकारी दी।

    एसएचओ आदेश प्रकाश और एसीपी कमल शर्मा के निर्देशन में बनी टीम ने फुटेज खंगाले और मैनुअल निगरानी की। कुछ ही घंटों में छत्ता लाल मियां के आरोपित मो. नदीम को दबोच लिया गया। उसके पास से झपटा गया मोबाइल, एक अन्य इनफिनिक्स फोन और स्कूटी बरामद हुई। आरोपित पर पहले से हत्या की कोशिश और कई झपटमारी के केस दर्ज हैं।

    वहीं, दरिया गंज थाने में 10 सितंबर को एक्टिवा चोरी की शिकायत दर्ज हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला और तकनीकी निगरानी शुरू की। 19 सितंबर को सूचना के आधार पर पुलिस ने चांदनी चौक से आदतन वाहन चोर मोहम्मद सुभान को दबोच लिया। उसके पास से चोरी की दो स्कूटियां बरामद हुईं जो एक दरियागंज से और दूसरी गांधी नगर थाने से चोरी हुई थी।

    पूछताछ में आरोपित ने आनंद विहार व लक्ष्मी नगर में स्कूटी से झपटमारी करने की बात भी कुबूल की। आरोपित पर पहले से 17 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस अब उससे और भी मामलों की जानकारी जुटा रही है।

    इसके अलावा प्रसाद नगर के टैंक रोड पार्किंग इलाके में शुक्रवार रात शराब के लिए पैसे मांगने पर विवाद इतना बढ़ा कि चायवाले ने रिक्शा चालक पर चाकू से तीन से चार बार ताबड़तोड़ वार किया। घायल को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मामले की गंभीरता देखते हुए एसएचओ सुभाष चंदर के नेतृत्व में टीम बनाई गई और लगातार दबिश दी गई।

    महज पांच घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपित मुलरूप से ओडिश के लाब कुमार प्रधान उर्फ विजय मालया को झील पार्क इलाके से पकड़ लिया। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद हुआ। आरोपित पहले कभी किसी अपराध में शामिल नहीं रहा। विवाद महज 60 रुपये को लेकर हुआ था।

    वहीं, मध्य जिले में शुरू की गई जैगुआर पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल टीम ने चार दिन के भीतर दूसरी सफलता दर्ज की। राजेंद्र नगर में बस स्टाप पर खड़े शख्स से मोबाइल झपटने वाले बदमाश को मौके पर गश्त कर रही टीम ने दौड़कर दबोच लिया। आरोपित की पहचान पलवल हरियाणा के जितेंद्र के रूप में हुई। उसके पास से छीना गया मोबाइल बरामद हुआ।